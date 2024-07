Campanha de Kamala e aliados já estão buscando apoio de delegados democratas antes da convenção, dizem fontes

2 minutos

Por Nandita Bose e Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) – Funcionários da campanha da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, aliados e apoiadores começaram a fazer ligações para garantir o apoio dos delegados a sua indicação antes da Convenção Nacional Democrata em agosto, disseram várias fontes.

A busca por apoio, que começou logo depois que o presidente Joe Biden desistiu de sua candidatura à reeleição no domingo, é essencial para garantir que Kamala substitua Biden na cédula de 5 de novembro para enfrentar o rival republicano Donald Trump.

“Muitas pessoas estão trabalhando nisso no momento”, disse uma fonte familiarizada com o assunto. “Ela deixou claro que trabalhará para ganhar o apoio deles”, disse a fonte.

Cerca de 4.000 delegados democratas, reunidos em Chicago de 19 a 22 de agosto, escolherão o candidato do Partido Democrata. A maioria está comprometida com Biden. Depois de seu anúncio abrupto, eles não estão obrigados por nenhuma lei ou regra do partido a apoiar ninguém.

Biden era o candidato presumido do partido, mas não tem poder direto sobre a escolha do candidato formal dos delegados.

Kamala precisa do apoio de 1.969 dos 3.936 delegados democratas para garantir sua indicação na convenção de agosto.

Grupos de defesa do direito ao aborto, incluindo Emily’s List e Liberdade Reprodutiva para Todos, estão entrando em contato com os delegados para defender Kamala. A vice-presidente tem sido a principal voz em favor do direito ao aborto no governo Biden.

O gabinete do vice-presidente não quis comentar.