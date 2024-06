Campos Neto diz que piora de expectativa do mercado para inflação preocupa BC

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que a piora recente das expectativas do mercado financeiro para a inflação tem preocupado a autoridade monetária.

Durante palestra no MKBR24, evento sobre mercado de capitais promovido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pela B3, Campos Neto também disse que, aparentemente, a queda de juros ao redor do mundo será mais tímida do que se esperava inicialmente.