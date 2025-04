Carbonara e burrata, as delícias dos cardeais que aguardam o conclave

afp_tickers

4 minutos

Carbonara, burrata e escalope: enquanto aguardam o conclave que definirá o sucessor de Francisco, os cardeais estão se deliciando com a tradicional culinária romana, fiel aos seus gostos “simples”.

Em uma rua movimentada perto da Praça de São Pedro, Federica Gianmmaria começou a receber seus primeiros clientes para o serviço do meio-dia.

“Estamos aqui há 60 anos. Pertencia à minha avó. Os cardeais me viram crescer”, diz ela na entrada do restaurante ‘Arlu’.

“Eles vêm não apenas porque a comida é boa, pelo menos assim espero, mas porque foi criado um relacionamento fraterno e familiar entre nós”, acrescenta, descrevendo os cardeais como pessoas muito acessíveis que frequentam seu restaurante na hora do almoço.

Uma humildade que, de acordo com ela, também se reflete em seus gostos culinários. “Eles optam por pratos simples”, como saltimbocca (escalope de vitela coberto com prosciutto, ou presunto, uma especialidade romana), burrata ou massa carbonara.

A poucos metros de distância, o ‘Il Papalino’ também recebe vários cardeais, aos quais o estabelecimento se compromete a oferecer o máximo de discrição.

“Eles vêm o ano todo. Um deles é um cliente regular, mas não posso mencionar nomes porque a discrição é essencial”, explica Anna Maria Scialanga, que administra a empresa familiar com o marido.

Eles vêm “da Argentina e do norte da Europa (…) principalmente para jantar”, diz, enfatizando a simplicidade dos gostos culinários dos cardeais.

“Eles pedem nossa cozinha romana tradicional, que é uma cozinha popular”, diz ela, citando pratos como “pasta amatriciana (com molho à base de tomate, queijo pecorino e bochecha de porco curada) ou gricia (com pecorino, pimenta e bochecha de porco curada)”.

“Como segundo prato, eles geralmente pedem saltimbocca alla romana, tripa ou rabo de boi”, aponta.

Apesar da proximidade do conclave, no qual 133 cardeais serão encarregados de eleger o sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril, “eles estão reflexivos porque o momento exige isso, mas muito serenos”, assegura.

– ‘Vaticono’: crepe com sorvete –

Benito Cannizzaro, proprietário da pizzaria Marcantonio, lamenta que os cardeais estejam menos visíveis desde o funeral do jesuíta argentino.

“Normalmente, recebemos muitos cardeais, mas não nos dias de hoje. Há muitos jornalistas e eles não saem”, diz ele.

De acordo com as fotos nas paredes da ‘L’Arena del gelato’, logo no início da Via Borgo Pio, há a possibilidade de conhecer um “fabricante de batatas” enquanto saboreia um gelato.

Em uma delas, Giuseppe Longobardi, proprietário da loja, posa com o cardeal canadense Thomas Christopher Collins, segurando uma casquinha de sorvete na mão.

“Muitos cardeais, bispos e arcebispos vêm aqui há 13 anos. Ontem, o cardeal da Nicarágua estava lá, vestido como um simples sacerdote”, diz Giuseppe. Leopoldo José Brenes Solórzano pediu “gelato de baunilha em um copo pequeno”, acrescenta sua irmã.

Mas o produto estrela da ‘L’Arena del gelato’, que oferece 24 sabores, é o “vaticono”, uma espécie de crepe recém-feito enrolado em forma de cone, que serve como recipiente para as bolas de sorvete.

Embora a loja tenha criado o sabor “dulce de leche” há treze anos como uma homenagem à eleição de Francisco, originário da Argentina, não há planos para seu eventual sucessor.

jra/gab/ial/mab/zm/jmo/yr