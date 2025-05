Carney diz a Trump que Canadá ‘nunca estará à venda’

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, garantiu, nesta terça-feira (6), frente ao presidente americano Donald Trump que seu país “nunca estará à venda”, durante uma reunião na Casa Branca em meio a tensões sobre tarifas e soberania.

Em seu primeiro encontro no Salão Oval, Trump insistiu ao recém-eleito Carney que seria um “casamento maravilhoso” se o Canadá aceitasse seus repetidos pedidos para se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, um tema que gera fortes fricções.

No entanto, mais tarde ambos os líderes apontaram avanços nas conversas, apesar de Carney ter afirmado que pediu a Trump em privado que parasse de insistir na anexação do Canadá aos Estados Unidos.

No Salão Oval, ele enfatizou ao magnata republicano que “há lugares que nunca estão à venda”.

“Depois de me reunir com os donos do Canadá durante a campanha eleitoral nos últimos meses, não está à venda. Nunca estará à venda”, declarou Carney. Ao que Trump respondeu: “Nunca diga nunca”.

Carney, líder do Partido Liberal, de 60 anos, venceu as eleições canadenses de 28 de abril com a promessa de enfrentar Trump, de 78.

A relação do Canadá com os Estados Unidos atravessa turbulências desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro, não apenas pela guerra comercial que desencadeou, mas também por seus extraordinários apelos para que este país, importante aliado da Otan e parceiro comercial, passe a ser um estado americano.

– Tom otimista –

Após a reunião de duas horas, os dois líderes adotaram um tom positivo.

Carney disse em coletiva de imprensa que as negociações comerciais são “complexas”, mas que seu diálogo de duas horas com Trump foi “muito construtivo”.

“Ele está disposto a negociar”, afirmou Carney, ao ser questionado sobre se Trump estaria disposto a reduzir as tarifas.

Também indicou que havia pedido a Trump que parasse com os pedidos para anexar o Canadá. “Disse que não era útil repetir essa ideia, mas o presidente dirá o que quiser”, declarou Carney em francês.

Por sua vez, Trump indicou que não houve tensão durante a reunião, que classificou como “magnífica”.

“Queremos fazer o certo para nossos respectivos povos”, disse em um evento sobre a Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto pelos Estados Unidos, Canadá e México.

O encontro de Carney com Trump era muito aguardado desde as eleições canadenses, durante as quais o novo primeiro-ministro garantiu que os Estados Unidos nunca dominariam o Canadá.

Trump impôs tarifas ao Canadá e ao México, exceto para os produtos incluídos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC). Alguns setores, como o aço e o alumínio, pagarão taxas alfandegárias de 25%.

O Partido Conservador de Pierre Poilievre estava prestes a vencer as eleições, mas os ataques de Trump, somados à renúncia do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, transformaram a disputa.

Anteriormente, Carney foi governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra.

