China envia nova equipe de astronautas à sua estação espacial

A China enviou, nesta quinta-feira (24), uma nova equipe de astronautas para sua estação espacial, a joia da coroa do programa de Pequim para concorrer com os Estados Unidos neste setor.

O gigante asiático investiu bilhões de dólares no “sonho espacial”, como seu presidente Xi Jinping o chama, e pretende enviar uma missão tripulada à Lua nesta década e depois construir uma base no satélite.

Para alcançar esse objetivo, são cruciais os experimentos conduzidos na estação espacial Tiangong, operada por equipes de três astronautas que mudam a cada seis meses.

A missão Shenzhou-20 decolou nesta quinta-feira às 17h17 locais (6h17 em Brasília) do centro de lançamento de Jiuquan, no noroeste do país, observaram jornalistas da AFP.

Deixando um rastro de fumaça e chamas, o foguete Longa Marcha-2F decolou do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, marcando o início da missão Shenzhou-20 de seis meses.

– “Muito sucesso!” –

Horas antes do lançamento, centenas de pessoas, agitando buquês de flores e bandeiras, cumprimentaram os astronautas pelas ruas da base militar, construída no meio do deserto.

Os três tripulantes, vestindo macacões brancos, acenaram para a multidão em frente a uma faixa que dizia: “Aprendam com nossos astronautas! Cumprimentem nossos astronautas!”

“Muito sucesso!”, gritou a multidão enquanto os três homens passavam.

A equipe é liderada por Chen Dong, de 46 anos, que viaja ao espaço pela terceira vez após se tornar o primeiro chinês a passar mais de 200 dias em órbita em 2022.

Sob seu comando estarão os astronautas Chen Zhongrui, um ex-piloto da força aérea de 40 anos, e o engenheiro de tecnologia espacial Wang Jie, de 35, que estreiam em missões espaciais.

“Contribuiremos para construir uma China forte no campo espacial e para abrilhantar nosso poder científico”, disse Chen Dong durante a apresentação da equipe à imprensa na quarta-feira.

A nova tripulação continuará os testes físicos e biológicos no espaço. Pela primeira vez, levará planárias, uma espécie de verme aquático conhecido por suas habilidades regenerativas.

Também instalará equipamentos de proteção contra resíduos espaciais, realizará caminhadas no espaço, reabastecerá suprimentos, além da manutenção geral.

Por alguns dias, conviverá com os integrantes da missão anterior, cujo retorno à Terra está previsto para 29 de abril.

– Rumo à Lua –

Durante uma visita organizada pelo governo ao centro espacial, jornalistas da AFP viram o foguete instalado em uma torre de lançamento azul cercada por bandeiras vermelhas.

O programa espacial da China é o terceiro a colocar humanos em órbita. Também enviou sondas a Marte e à Lua na tentativa de diminuir a distância com as potências tradicionais nesse campo, Estados Unidos e Rússia.

Seus principais objetivos agora são enviar astronautas chineses à Lua e construir uma base na superfície do satélite da Terra.

“A pesquisa e o desenvolvimento da missão tripulada da China à Lua avançam globalmente sem problemas”, declarou a CSMA, agência chinesa responsável pelo programa espacial do país.

O país asiático está excluído da Estação Espacial Internacional desde 2011, quando os Estados Unidos proibiram a Nasa de colaborar com Pequim.

