Chuvas fortes provocam deslizamentos de terra no Nepal e deixam 11 mortos e 8 desaparecidos

2 minutos

Por Gopal Sharma

KATHMANDU (Reuters) – Chuvas fortes provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas no Nepal, matando pelo menos 11 pessoas nas últimas 36 horas e bloqueando as principais rodovias e estradas, informaram autoridades neste domingo.

Oito pessoas estavam desaparecidas, levadas pelas enchentes ou enterradas em deslizamentos de terra, enquanto outras 12 estavam feridas e sendo tratadas em hospitais, disse o porta-voz da polícia Dan Bahadur Karki.

“As equipes de resgate estão tentando remover os deslizamentos de terra e abrir as estradas”, disse Karki à Reuters, acrescentando que equipamentos pesados estavam sendo usados para remover os escombros.

No sudeste do Nepal, o rio Koshi, que causa inundações mortais no Estado indiano de Bihar, no leste do país, quase todos os anos, estava acima do nível de perigo, disse um funcionário do distrito.

“O nível do Koshi está subindo e pedimos aos moradores que permaneçam alertas sobre possíveis inundações”, disse à Reuters Bed Raj Phuyal, autoridade sênior do distrito de Sunsari, onde o rio corre.

Autoridades disseram que todas as 56 comportas da barragem de Koshi foram abertas para drenar a água, em comparação com cerca de 10 a 12 em uma situação normal.

As autoridades disseram que os níveis dos rios Narayani, Rapti e Mahakali, no oeste, também estavam subindo.

(Reportagem de Gopal Sharma; reportagem adicional de Tora Agarwala em Guwahati)