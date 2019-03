Em 1878, dois dos estudantes de Marignac - Jacques-Louis Soret e Marc Delafontaine - descobriram o " hólmioLink externo " (Ho). Porém o cientista sueco Per Teodor Cleve os descobriu, isolou e descreveu ao mesmo tempo, apesar de não ter nenhum contato com seus colegas na Suíça.

Os três elementos químicos que foram descobertos por cientistas suíços Thomas Stephens, Kai Reusser 09. Março 2019 - 13:30 Gadolínio, hólmio e itérbio: o que significam esses nomes enigmáticos e o que têm em comum? Na semana em que a tabela periódica comemora o 150 aniversário, apresentamos os três elementos descobertos por cientistas suíços. Em 6 de março de 1869, o químico e físico russo Dmitri Mendeleev apresentou seu sistema de classificação de 63 elementos químicos conhecidos à Sociedade Química da Rússia. Hoje as crianças aprendem na escola que já são 118 elementos dispostos sistematicamente e ordenados por seus números atômicos, configuração de elétrons e propriedades químicas recorrentes. Por aproximadamente 50 anos alguns elementos não faziam parte da tabela por duas razões: ou não existiam na pureza necessária ou não podiam ser identificados. Muitos deles eram metais raros, onde estão incluídos os três elementos "suíços". O suíço Jean-Charles Galissard de Marignac era professor na Universidade de Genebra (entrou em 1873) quando descobriu o "itérbio" (Yb) em 1878 e o "gadolínio" em (Gd) em 1880. Ele também calculou de forma acurada o peso atômico de muitos elementos. Pelos seus esforços foi premiado com a prestigiosa medalha "Davy" em 1886, também agraciada quatro anos antes a Mendeleev. Em 1878, dois dos estudantes de Marignac - Jacques-Louis Soret e Marc Delafontaine - descobriram o "hólmio" (Ho). Porém o cientista sueco Per Teodor Cleve os descobriu, isolou e descreveu ao mesmo tempo, apesar de não ter nenhum contato com seus colegas na Suíça. O que são esses metais raros? Os três principais produtores dos três elementos raros são China, Rússia e Malásia. As três maiores reservas encontram-se na China, nos países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI - que inclui também a Rússia) e nos Estados Unidos.