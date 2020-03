Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

O grupo de trabalho se baseará em uma convocação do SNSF de 25 de fevereiro para propostas de pesquisa sobre coronavírus "para enfrentar a crise atual e se preparar para futuras prováveis epidemias". Uma soma de CHF 5 milhões (US$ 5,2 milhões) foi destinada a esses projetos.

Governo suíço lança força-tarefa contra a Covid-19 31. Março 2020 - 16:44 As autoridades federais criaram uma força-tarefa científica para assessorar o Conselho Federal e coordenar a pesquisa nacional das universidades sobre o coronavírus. A "taskforce Covid-19" será liderada por Matthias Egger, presidente do Conselho Nacional de Pesquisa da Fundação Nacional da Ciência Suíça (SNSF), anunciou o governo na terça-feira. O grupo aconselhará o governo, o Ministério do Interior e outras autoridades federais e cantonais relevantes. Ele também identificará áreas de pesquisa e medidas ou produtos especiais que a comunidade científica suíça poderia contribuir rapidamente para os esforços globais de combate ao vírus. "A comunidade científica suíça oferece um enorme potencial para influenciar positivamente o resultado da crise através da pesquisa, treinamento ou transferência de conhecimento", disse o Ministério do Interior. O seu objetivo será coordenar a pesquisa do vírus corona que está sendo feita em testes diagnósticos, cuidados de saúde, pesquisa clínica e rastreamento de contatos através de novas aplicações digitais, bem como questões éticas e legais relacionadas. O grupo de trabalho se baseará em uma convocação do SNSF de 25 de fevereiro para propostas de pesquisa sobre coronavírus "para enfrentar a crise atual e se preparar para futuras prováveis epidemias". Uma soma de CHF 5 milhões (US$ 5,2 milhões) foi destinada a esses projetos. O SNSF recebeu 270 projetos, segundo a rádio pública suíça RTS anunciou na terça-feira. A maioria dos projetos são da área de biomedicina, incluindo estudos de vírus e infecções, a resposta imunológica em humanos e a propagação da doença. Os projetos selecionados "fornecerão uma base para o desenvolvimento industrial subsequente de agentes ativos". As subvenções disponíveis são de CHF 50.000 a CHF 300.000 por projeto.