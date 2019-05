A Suíça ratificou a CDB em 1994. Esta obriga os Estados-Membros a atualizarem as listas de espécies invasivas no seu território e nos canais de comercialização até 2020. "Isto nos permitiria melhorar a cooperação internacional. Aprendendo com os outros e compartilhando experiências podemos enfrentar o problema de forma mais eficiente", diz Walther.

No entanto, tal como acontece com outros fenômenos globais, as intervenções não devem ser apenas locais ou regionais. A nível internacional, a Suíça está empenhada na defesa das espécies nativas no âmbito da Convenção de BernaLink externo (Convenção sobre a Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa) e da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade BiológicaLink externo (CDB).

Para a funcionária da Info Flora, portanto, é fundamental sensibilizar a população e educá-la para assumir responsabilidades. "Os cidadãos devem informar-se sobre a origem e a invasividade das plantas que desejam comprar. Contamos também com pessoas que tem jardins privados para identificar e eliminar espécies invasoras. O meu conselho é embelezar o seu próprio jardim com espécies nativas."

Apesar das proibições, a lei atualLink externo é insuficiente para lidar com os problemas associados à disseminação de novas espécies exóticas invasoras fora do setor florestal e agrícola, aponta com preocupação o especialista do Bafu.

Com base no regulamento de proteção fitossanitária, os cantões são obrigados a intervir imediatamente em relação a vários tipos de plantas. Também as pessoas devem tolerar a intervenção nos seus jardins privados.

"Às vezes uma vitória é possível. Mas a luta é cara", diz Walther, do Bafu. No cantão de Friburgo, por exemplo, uma soma de 2,6 milhões de francos suíços foi utilizada para o corte de cerca de 700 árvores por causa do escaravelho asiático de chifres longos (Anoplophora glabripennis) - que se aloja na casca morta dos troncos das árvores. E no cantão de Zurique, onde o inseto também se propagou, os custos de eliminação da infestação atingiram cerca de CHF 3,3 milhões.

O governo federal está comprometido com a prevenção e o controle no âmbito da estratégia nacional sobre espécies exóticas invasorasLink externo , que está em vigor desde 2016.

No entanto, em comparação com outros países, a Suíça ainda se encontra em uma situação privilegiada: "Na Suíça, vários rios desembocam no exterior. Nós somos, portanto, por um lado menos afetados pelo problema da invasão dos organismos aquáticos, mas por outro, somos responsáveis por tudo o que sai da Suíça."

A Suíça é particularmente vulnerável devido à sua localização, no centro do continente europeu. "Quando uma espécie invasora chega à Europa, ela também vem até nós", diz Walther.

O aumento de espécies exóticas invasoras (neófitos e neozoários) também se deve, em grande parte, ao fato de que o comércio, o transporte e as viagens também estão aumentando no contexto da crescente globalização, diz o especialista do Bafu. Cada espécie tem o seu próprio meio de transporte: "A vespa asiática, por exemplo, chegou à Europa em vasos de cerâmica para horticultura, enquanto o mosquito tigre asiáticoLink externo provavelmente chegou aqui em pneus de sucata importados da Ásia."

"E não esqueçamos todas as espécies que estão às portas da Suíça, como a vespa asiáticaLink externo , que já se tornou nativa nos países vizinhos. Ou o esquilo cinzento, que causou a extinção do esquilo comum em todas as áreas onde se instalou."

De acordo com o único estudo disponível, datado de 2006, 107 espécies são invasivas na Suíça. Um número que, de acordo com Walther, é muito maior hoje em dia. Ele afirma que: “Nos últimos anos, observamos a presença de novas espécies invasoras, como o besouro asiático do chifre longoLink externo , que ataca árvores saudáveis."

O Dia Mundial da BiodiversidadeLink externo será celebrado no dia 22 de maio. Como parte da iniciativa " Missão BLink externo ", a empresa suíça de rádio e televisão SRG SSR, da qual a swissinfo.ch faz parte, convida a população a criar espaços naturais no jardim ou na varanda.

"As espécies vegetais, animais e fúngicas que ameaçam a saúde de humanos e animais ou ameaçam a infraestrutura e os ecossistemas em geral são consideradas ' invasivasLink externo '", diz Gian-Reto Walther, especialista em biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente (Bafu, na sigla em alemão).

A palmeira "da fortuna" está se espalhando maciçamente em alguns bosques no cantão do Ticino.

A palmeira de cânhamo chinesa é capaz de se espalhar de forma rápida e extensivamente às custas das espécies nativas, diz Marazzi. "Eu mesma fiquei surpreendida com a sua capacidade de se disseminar. Recentemente percebi que também coloniza as florestas não muito longe da minha casa. É um problema que, até agora, claramente foi subestimado."

"Esta palmeira está associada ao lado exótico do Ticino. Os turistas de além dos Alpes gostam de vê-lo crescer na floresta. Mas muitas pessoas não sabem que esta é uma planta extremamente prejudicial", diz a pesquisadora do Info Flora, o centro nacional de dados e informações sobre a flora suíça.

Mas não para Brigitte Marazzi, do Museu de História Natural do Ticino. Ela vê na palmeira da Ásia Oriental um problema que tem de ser resolvido o mais rapidamente possível.

Ela é um dos símbolos do Ticino, o cantão suíço de língua italiana ao sul dos Alpes. Encontra-se em jardins e parques privados e, graças ao clima quase mediterrâneo, também se espalha pelas florestas. A palmeira de cânhamo chinesaLink externo , também conhecida como palmeira do Ticino, é um parceiro valioso para os responsáveis pela promoção do turismo.

​​​​Seu jardim está assolado por espécies exóticas? As plantas e animais importados estão entre as principais causas da perda de biodiversidade global. Na Suíça, a luta contra as espécies invasoras está dando frutos, mas todos precisam fazer um esforço.

