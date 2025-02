Estudo suíço revela que suplementos de ômega-3 podem retardar processo de envelhecimento

Os pesquisadores queriam saber como o ômega-3 pode funcionar junto com suplementos de vitamina D e exercícios físicos entre os idosos. Keystone-SDA

Tomar um suplemento diário de ômega-3 parece diminuir a taxa de envelhecimento biológico em até quatro meses, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Zurique.

2 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Os idosos saudáveis que tomaram um grama do ácido graxo essencial por três anos envelheceram três meses a menos do que os outros participantes do estudo, conforme medido por marcadores biológicos. A vitamina D adicional e o exercício regular aumentaram o efeito para quase quatro meses, descobriram os pesquisadores da Universidade de Zurique. Os resultados foram publicados na revista Nature Aging. Os ácidos graxos ômega-3 são encontrados naturalmente no salmão e no espinafre, por exemplo.

Para o estudo, os pesquisadores analisaram dados de 777 participantes suíços com idades entre 70 e 91 anos do “Do Health Study”, o maior estudo sobre envelhecimento na Europa. Os pesquisadores dividiram os participantes do estudo em oito grupos diferentes. Cada um dos grupos recebeu uma terapia diferente durante três anos: ômega-3, vitamina D e um programa de exercícios, bem como combinações dessas terapias. Um grupo recebeu um placebo.

Medição do relógio biológico

A idade biológica dos participantes do estudo foi medida antes e depois da intervenção. Os pesquisadores usaram os chamados relógios epigenéticos para medir a idade. Eles registram alterações químicas na molécula de DNA conhecidas como metilação e, assim, quantificam a diferença entre o envelhecimento biológico e o cronológico.

Ao tomar ácidos graxos ômega-3, o envelhecimento diminuiu de 2,9 a 3,8 meses em um período de três anos. Isso foi independente de gênero, idade e índice de massa corporal. No entanto, não há um padrão-ouro geralmente reconhecido para medir a idade biológica, como admitiram os pesquisadores.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíços só se sentem velhos na “quarta idade” Este conteúdo foi publicado em A “quarta fase” final da vida começa mais tarde na Suíça, de acordo com uma pesquisa de sentimentos pessoais. ler mais Suíços só se sentem velhos na “quarta idade”

Em pesquisas com animais, a ingestão de vitamina D ou ômega-3 já havia mostrado resultados promissores no retardamento do envelhecimento biológico. Até então, não estava claro se essas medidas também funcionavam em humanos.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever