Omega-3 reduziert laut Schweizer Studie das biologische Alter

Keystone-SDA

Omega-3-Fettsäuren können laut einer neuen Studie das Altern messbar verlangsamen. Wie eine Analyse von Forschenden der Universität Zürich zeigte, verlangsamt die tägliche Einnahme von einem Gramm Omega-3 die biologische Alterung in drei Jahren um bis zu vier Monate.

(Keystone-SDA) Wurde die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren mit Vitamin D und Bewegung kombiniert, waren die Effekte sogar noch grösser, wie die Universität Zürich am Dienstag mittielte. Die Resultate wurden in der Fachzeitschrift «Nature Aging» veröffentlicht. Omega-3-Fettsäuren sind etwa in Lachs oder Spinat enthalten.

Für die Studie analysierten die Forschenden Daten von 777 Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmern der «Do-Health-Studie», der grössten Altersstudie Europas. Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer teilten die Forschenden in acht verschiedene Gruppen ein. Jede der Gruppen erhielt drei Jahre lang eine unterschiedliche Therapie: Omega-3, Vitamin D, ein Trainingsprogramm, sowie Kombinationen dieser Therapien. Eine Gruppe erhielt ein Placebo.

Biologische Uhr gemessen

Vor und nach der Intervention wurde das biologische Alter der Studienteilnehmenden gemessen. Für die Messung des Alters nutzten die Forschenden sogenannte epigenetische Uhren. Diese erfassen chemische Veränderungen des DNA-Moleküls, die als Methylierung bekannt sind und quantifizieren so den Unterschied zwischen biologischem und chronologischem Altern.

Bei der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren verlangsamte sich die Alterung in diesem Zeitraum von drei Jahren dabei um 2,9 bis 3,8 Monate. Dies unabhängig von Geschlecht, Alter und Body-Mass-Index. Für die Messung des biologischen Alters gibt es allerdings keinen allgemein anerkannten Goldstandard, wie die Forschenden einräumten.

In Forschung an Tieren zeigten die Einnahme von Vitamin D oder Omega-3 bereits zuvor vielversprechende Ergebnisse für die Verlangsamung des biologischen Alterns. Ob diese Massnahmen auch beim Menschen funktionieren, war bisher unklar.