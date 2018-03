Tradicionalmente, a cegonha branca é o primeiro migrante de longa distância a chegar na Suíça a cada primavera, informou a BirdLife na segunda-feira. Os primeiros pássaros já chegaram aos seus ninhos. Espera-se que as andorinhas-de-chaminés (também chamadas de andorinhas de pescoço vermelho no Brasil) sigam em meados de março; os cucos e os andorinhões (ou taperás) em abril e, finalmente, o raro abelharuco europeu em meados de maio.

Aves migratórias já estão voltando para o verão suíço SDA-ATS 13. Março 2018 - 10:12 À medida que milhares de aves retornam da África e do sul da Europa para a verão da Suíça, a organização ambiental BirdLife convocou os ornitólogos profissionais e amadores a observar os animais e relatar seus primeiros avistamentos. Tradicionalmente, a cegonha branca é o primeiro migrante de longa distância a chegar na Suíça a cada primavera, informou a BirdLife na segunda-feira. Os primeiros pássaros já chegaram aos seus ninhos. Espera-se que as andorinhas-de-chaminés (também chamadas de andorinhas de pescoço vermelho no Brasil) sigam em meados de março; os cucos e os andorinhões (ou taperás) em abril e, finalmente, o raro abelharuco europeu em meados de maio. Como parte de sua iniciativa "Primavera Viva" (Spring Alive), a BirdLife convidou os cidadãos a experimentar o "fenômeno fascinante da migração de aves", participando de sua campanha de observação em toda a Europa. Os participantes podem usar um mapa interativo e são encorajados a relatar suas observações na Suíça no site da associação. Com esta campanha internacional, o grupo espera chamar a atenção para a situação das aves migratórias e a destruição de seus habitats e áreas de reprodução em todo o mundo. A população de espécies migratórias diminuiu mais de 40% nas últimas três décadas, afirmou a BirdLife em seu site.