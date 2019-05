A construção do laboratório Bedretto deve custar cerca de 20 milhões de francos suíços (US$ 20 milhões) e permitir que os pesquisadores realizem testes dentro do túnel de 5,2 km durante dez anos.

"O projeto Bedretto aborda questões associadas com a utilização sustentável de trocas de calor em subsolo profundo", disse o Serviço Sismológico do ETHLink externo .

Os experimentos devem começar em julho, e serão realizados em escalas maiores (centenas de metros) em comparação a um projeto anterior próximo ao Desfiladeiro de Grimsel, também situado na região alpina do país. O projeto Grimsel ISCLink externo realizou com sucesso experimentos de injeção de fluido em rocha cristalina, de acordo com os pesquisadores.

Em cooperação com parceiros nacionais e internacionais, o ETH instalou sete estações sísmicas adicionais em torno do laboratório.

O Instituto Tecnológico Federal de Zurique (ETH) diz que as instalações - situadas em um túnel de acesso abandonado das ferrovias Matterhorn Gotthard, no Vale do Bedretto - são as primeiras do mundo.

Thermal energy to be researched in rock lab

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Energia térmica pesquisada em caverna 20. Maio 2019 - 10:15 Um laboratório de pesquisa subterrâneo para estudar o uso a longo prazo da energia geotérmica foi aberto nos Alpes suíços. O Instituto Tecnológico Federal de Zurique (ETH) diz que as instalações - situadas em um túnel de acesso abandonado das ferrovias Matterhorn Gotthard, no Vale do Bedretto - são as primeiras do mundo. Em cooperação com parceiros nacionais e internacionais, o ETH instalou sete estações sísmicas adicionais em torno do laboratório. O projeto Bedretto quer mostrar que a construção de um trocador de calor sustentável ao longo de várias décadas pode ser planejado e controlado com o auxílio de processos de estimulação hidráulica. Os experimentos devem começar em julho, e serão realizados em escalas maiores (centenas de metros) em comparação a um projeto anterior próximo ao Desfiladeiro de Grimsel, também situado na região alpina do país. O projeto Grimsel ISC realizou com sucesso experimentos de injeção de fluido em rocha cristalina, de acordo com os pesquisadores. "A escala maior implica furos mais longos, que permitem a realização de experimentos mais realistas, aplicando diferentes conceitos de estimulação", disse o Centro Suíço de Competência para Pesquisa de Energia - Fornecimento de Eletricidade. "O projeto Bedretto aborda questões associadas com a utilização sustentável de trocas de calor em subsolo profundo", disse o Serviço Sismológico do ETH. A construção do laboratório Bedretto deve custar cerca de 20 milhões de francos suíços (US$ 20 milhões) e permitir que os pesquisadores realizem testes dentro do túnel de 5,2 km durante dez anos.