Colisão entre 2 ônibus deixa 50 feridos em Barcelona; 4 estão em estado grave

2 minutos

Uma colisão entre dois ônibus em uma avenida movimentada de Barcelona deixou 50 feridos, quatro deles em estado grave, informou nesta segunda-feira (3) o serviço de emergência da região da Catalunha, na Espanha.

No total, 51 pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira na avenida Diagonal, uma importante via da capital catalã, em uma região próxima ao centro da cidade, indicou a jornalistas Clara Canela, do Sistema de Emergências Médicas (SEM) da região da Catalunha.

Um dos feridos em estado crítico estava “preso” em um dos ônibus, mas foi retirado e enviado a um hospital, assim como os outros três feridos de maior gravidade, explicou o SEM em mensagem no X.

Um deles é um jovem de 17 anos e o outro é um pedestre que caminhava na rua e foi atingido pelo acidente.

As autoridades ainda não informaram a nacionalidade dos feridos.

Um dos ônibus estava estacionado e carregando as pessoas que haviam chegado de um cruzeiro, após “visitarem o entorno” da basílica da Sagrada Família, e foi atingido por outro ônibus que levava “estudantes italianos”, explicou Albert Batlle, encarregado de segurança da prefeitura de Barcelona.

Até agora, as causas são desconhecidas, disse Batlle, que indicou que uma investigação foi aberta para determinar as motivações do acidente.

Ao ser atingido pelo outro veículo, o ônibus que estava estacionado se chocou contra uma árvore e derrubou um poste de luz.

O SEM acrescentou que 19 ambulâncias foram enviadas ao local.

O acidente provocou grandes engarrafamentos nos arredores, segundo a prefeitura de Barcelona.

