Comício de Trump termina com tiros disparados; ex-presidente está seguro, dizem autoridades

BUTLER, Pensilvânia (Reuters) – Donald Trump estava em segurança, disse o Serviço Secreto dos Estados Unidos neste sábado, depois que vários tiros foram ouvidos em um comício do candidato presidencial republicano na Pensilvânia, enquanto um vídeo mostrava Trump fazendo uma careta e levantando a mão direita para a orelha direita.

O ex-presidente tinha acabado de começar seu discurso quando os tiros irromperam e Trump e outros participantes do comício foram ao chão. Agentes do Serviço Secreto se aglomeraram em torno dele e o vídeo ao vivo mostrou sangue no lado direito do rosto e da orelha de Trump.

Trump levantou repetidamente o punho no ar, com uma bandeira norte-americana visível atrás dele, enquanto os seguranças o levavam embora.

“O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro”, disse um porta-voz do Serviço Secreto no X após o que a agência chamou de incidente. “Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis.”

A CNN informou que Trump ficou ferido, mas não deu outros detalhes. Não ficou claro como ou quais ferimentos ele pode ter sofrido.

Acredita-se que uma pessoa esteja morta, informou a WTAE, afiliada da ABC de Pittsburgh, citando o promotor público do condado de Butler, Richard Goldfinger.

Uma testemunha, Ron Moose, disse que ouviu o que parecia ser quatro tiros, descrevendo o som como “pop, pop, pop”.

O porta-voz da campanha de Trump disse que o candidato republicano estava bem e que estava sendo examinado em um centro médico local.

“O presidente Trump agradece às autoridades policiais e aos socorristas por sua ação rápida durante esse ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão em seguida”, disse o porta-voz Steven Cheung em um comunicado.

O local foi abandonado, com cadeiras derrubadas e fita amarela da polícia ao redor do palanque. Um helicóptero sobrevoava o local e policiais caminhavam pela área, de acordo com as imagens em vídeo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, recebeu um informe inicial sobre o incidente, segundo a Casa Branca.

Trump e Biden estão em uma disputa eleitoral acirrada, com a maioria das pesquisas de opinião, incluindo as da Reuters/Ipsos, mostrando os dois empatados.

Trump deve receber a indicação republicana formalmente na Convenção Nacional Republicana que começa em Milwaukee na segunda-feira.

Biden vem enfrentando resistência dentro de seu próprio partido após um desempenho desastroso no debate contra o ex-presidente há pouco mais de duas semanas.

Trump, que foi presidente de 2017 a 2021, superou facilmente seus rivais para a indicação republicana no início da campanha e unificou amplamente em torno de si o partido que havia vacilado brevemente em seu apoio depois que seus apoiadores atacaram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, tentando reverter sua derrota nas eleições de 2020.

(Reportagem de Nathan Layne, Jarrett Renshaw, John Kruzel, Daniel Wallis)