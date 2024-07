Com Kamala Harris, democratas estariam apostando contra história de sexismo e racismo dos EUA

4 minutos

Por Jeff Mason e Bianca Flowers

(Reuters) – O Partido Democrata fará uma aposta histórica se recorrer à vice-presidente Kamala Harris para a candidatura presidencial, confiando em que uma mulher negra pode superar o racismo, o sexismo e seus próprios erros como política para derrotar o republicano Donald Trump.

Em mais de dois séculos de democracia, os eleitores americanos elegeram apenas um presidente negro e nunca uma mulher, um registro que faz até alguns eleitores negros questionarem se Harris conseguirá ultrapassar o limite mais difícil da política dos EUA.

“Será que a raça e o gênero dela serão um problema? Com certeza”, disse LaTosha Brown, estrategista política e co-fundadora do fundo Vidas Negras Importam.

Harris enfrentaria outros grandes desafios: se fosse promovida ao topo da lista, ela teria apenas três meses para fazer campanha e unir o partido e os doadores em seu apoio.

Mesmo assim, muitos democratas estão entusiasmados com as suas chances.

Mais de três dezenas de legisladores democratas expressaram temores de que o presidente Joe Biden, 81, perca uma eleição que o partido classificou como uma batalha pelo futuro da democracia dos EUA porque lhe faltaria resistência física e mental para vencer e servir mais quatro anos.

Muitos temem que Trump e os republicanos possam não apenas assumir a Casa Branca, mas também passar a dominar as duas casas do Congresso.

Biden disse novamente na sexta-feira que não se afastará e retomará a campanha depois de se recuperar da Covid-19. Harris defendeu sua reeleição no sábado em um evento de arrecadação de fundos.

Harris, 59 anos, é duas décadas mais jovem do que Trump e é líder do partido no que se refere ao direito ao aborto, uma questão que repercute entre os eleitores mais jovens e a base progressista dos democratas. Os proponentes argumentam que ela daria energia a esses eleitores, consolidaria o apoio dos negros e traria habilidades de debate afiadas para levar adiante a disputa política contra o ex-presidente.

Sua candidatura ofereceria um contraste com Trump e seu vice, o senador J.D. Vance, os dois homens brancos na chapa republicana, disse Brown.

“Para mim, isso reflete o passado dos Estados Unidos. Ela reflete o presente e o futuro dos Estados Unidos”, disse Brown.

Mas, apesar de ter recebido elogios nas últimas semanas por sua forte defesa de Biden, alguns democratas continuam preocupados com os dois primeiros anos instáveis de Harris no cargo, a campanha de curta duração para a indicação democrata de 2020 e — talvez acima de tudo — o peso de uma longa história de discriminação racial e de gênero nos Estados Unidos.

Em um hipotético confronto direto, Harris e Trump estavam empatados com 44% de apoio cada em uma pesquisa Reuters/Ipsos de 15 e 16 de julho, realizada imediatamente após o atentado contra Trump. Trump ficou à frente de Biden por 43% a 41% na mesma pesquisa, embora a diferença de 2 pontos percentuais estivesse dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa.

Os índices de aprovação de Harris, embora baixos, são um pouco mais altos do que os de Biden. De acordo com a empresa de pesquisas Five Thirty Eight, 38,6% dos americanos aprovam Harris, enquanto 50,4% desaprovam. Biden tem 38,5% de aprovação e 56,2% de desaprovação.