Com Ucrânia e Colômbia, Vaticano pode voltar à primeira linha da diplomacia

O oferecimento do papa Leão XIV como mediador pode devolver o Vaticano à primeira linha da diplomacia, começando pela guerra da Ucrânia e o conflito entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN, duas possibilidades levantadas.

Na semana passada, o papa americano-peruano se ofereceu para mediar entre beligerantes de todo o mundo, afirmando que a Santa Sé está pronta “para ajudar os inimigos se aproximarem, cara a cara, e falarem”.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aceitou o desafio e, na segunda-feira, sugeriu a Leão XIV que o Vaticano seja sede de novas conversações de paz com a guerrilha do ELN, com quem suspendeu negociações em janeiro em virtude de um estalido de violência no nordeste do país.

“Há uma segunda oportunidade” com o Exército de Libertação Nacional (ELN), disse Petro em uma declaração em vídeo divulgada pela Presidência colombiana após uma reunião com o sumo pontífice. “Falei com o papa desse tema: Como o Vaticano pode ser a sede das novas conversações de paz?”.

O Vaticano ainda não comentou sobre essa solicitação, mas afirmou sua disposição de sediar conversações de paz sobre a Ucrânia, disse a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni na terça-feira.

Os Estados Unidos, a Ucrânia e a União Europeia veem com bons olhos essa iniciativa, depois que as primeiras conversações entre Kiev e Moscou desde 2022, celebradas na Turquia em meados de maio, foram concluídas sem nenhuma trégua.

Segundo uma fonte próxima ao caso, Kiev “está falando” com três países que na teoria podem aceitar receber novas negociações: Turquia, Vaticano e Suíça.

Embora “tudo ainda esteja em uma fase muito precoce”, o Vaticano “pode ser uma boa plataforma, pois é um centro moral compreensível para todos”, acrescentou.

Questionado pela AFP sobre o assunto, o Vaticano se recusou a comentar.

No entanto, a imprensa italiana e internacional já está vislumbrando um novo capítulo em sua diplomacia, com o Wall Street Journal sugerindo uma sessão de negociação em meados de junho.

“A Santa Sé gostaria que isso acontecesse, porque a colocaria de volta no tabuleiro de xadrez diplomático mundial depois de um período sob o comando de Francisco, quando parecia fora do jogo na Terra Santa e na Ucrânia”, disse à AFP uma fonte diplomática europeia em Roma.

Para François Mabille, diretor do Observatório para a Geopolítica da Religião na França, a perspectiva é “crível”, mas ainda há pontas soltas.

Por exemplo, ainda não se sabe se Moscou vai querer participar, algo que certamente não pode ser dado como certo.

Na quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que “nenhuma decisão sobre o futuro local das negociações” havia sido “tomada (…) e que Moscou “ainda” não havia recebido nenhuma proposta concreta do Vaticano.

Para o presidente russo, Vladimir Putin, “a questão é saber quais vantagens simbólicas ele poderia obter”, de acordo com François Mabille.

Em 2014, a Santa Sé sediou conversas entre os presidentes israelense e da Autoridade Palestina na época, Shimon Peres e Mahmud Abbas, que plantaram uma oliveira nos jardins do Vaticano ao lado do papa Francisco.

Cinco anos depois, o jesuíta argentino recebeu os beligerantes do Sudão do Sul.

Mas, de acordo com vários especialistas, o contexto desta vez é muito diferente, já que a possibilidade de um acordo de paz parece improvável, pelo menos a curto prazo.

