Combatentes palestinos enfrentam forças israelenses em torno do Hospital Al Shifa em Gaza

3 minutos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) – Forças israelenses e combatentes palestinos lutavam nesta quinta-feira em combates próximos ao Hospital Al Shifa, em Gaza, onde as alas armadas do Hamas e da Jihad Islâmica disseram ter atacado soldados e tanques israelenses com foguetes e morteiros.

O Exército israelense afirmou que continuava a operar em torno do complexo hospitalar na Cidade de Gaza depois de invadi-lo há mais de uma semana. Suas forças mataram cerca de 200 homens armados desde o início da operação “enquanto evitavam danos a civis, pacientes, equipes médicas e equipamentos médicos”, disse.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que os pacientes estavam sendo mantidos dentro de um prédio administrativo no Al Shifa que não estava equipado para fornecer cuidados médicos. Cinco pacientes morreram desde o início do ataque israelense devido à escassez de alimentos, água e cuidados médicos, segundo o ministério administrado pelo Hamas.

Al Shifa, o maior hospital da Faixa de Gaza antes da guerra, era uma das poucas instalações de saúde parcialmente operacionais no norte de Gaza antes dos últimos combates. Ele também estava recebendo civis desabrigados.

Imagens não verificadas nas mídias sociais mostraram sua unidade cirúrgica enegrecida pelas chamas e quartos próximos em chamas ou destruídos.

As alas armadas dos grupos militantes Hamas e Jihad Islâmica disseram em um comunicado que “bombardearam, com uma série de morteiros, os grupos de soldados israelenses nas proximidades do Complexo Al-Shifa” em uma operação conjunta.

A Jihad Islâmica atacou um tanque israelense com um foguete do lado de fora do hospital, afirmou em outro comunicado. Os militares israelenses disseram que os militantes dispararam contra suas tropas.

Israel diz que tem como alvo os militantes do Hamas que usam prédios civis, incluindo blocos de apartamentos e hospitais, para se proteger. O Hamas nega que esteja fazendo isso.

Pelo menos 32.552 palestinos foram mortos e 74.980 ficaram feridos na ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, informou o Ministério da Saúde do território na quinta-feira.

Acredita-se que outros milhares de mortos estejam enterrados sob os escombros e que mais de 80% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estejam desabrigados, muitos correndo o risco de passar fome.

A guerra eclodiu depois que militantes do Hamas romperam a fronteira e invadiram comunidades no sul de Israel, matando 1.200 pessoas e sequestrando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.