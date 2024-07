Combates aumentam no sul de Gaza, ataques israelenses atingem áreas centrais

2 minutos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) – Forças israelenses enfrentaram combatentes palestinos na cidade de Rafah, no sul de Gaza, neste domingo, e atacaram áreas no centro do enclave onde milhares de palestinos deslocados de suas casas buscavam abrigo.

Moradores de Rafah, perto da fronteira com o Egito, disseram que houve batalhas ferozes entre os combatentes liderados pelo Hamas e as forças israelenses, especialmente no centro e nas áreas ocidentais, onde os tanques avançaram nos dois dias anteriores.

Os grupos armados de militantes islâmicos Jihad Islâmica e Hamas disseram que os combatentes confrontaram as forças israelenses com foguetes antitanque e morteiros.

Os militares israelitas disseram que os seus soldados mataram um grupo de combatentes que se aproximavam e destruíram munições, poços de túneis e infraestruturas em Tel al-Sultan, na parte oriental da cidade.

Um esforço de cessar-fogo liderado pelo Qatar e pelo Egito e apoiado pelos Estados Unidos fracassou até agora devido a divergências entre os combatentes, que se culpam mutuamente pelo impasse.

Os ataques israelenses nas últimas 24 horas mataram pelo menos 64 pessoas e feriram mais de 100, segundo o Ministério da Saúde local. Pelo menos 22 pessoas foram mortas por ataques no domingo, de acordo com o escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas.

Os ataques israelenses em áreas do centro de Gaza na última semana se concentraram no campo de Al-Nuseirat, onde dezenas de pessoas foram mortas.