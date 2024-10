Comemoração da chegada de Colombo à América Latina reaviva debate histórico

3 minutos

Por David Alire Garcia

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – Uma alegação argentina de que o contato europeu trouxe a civilização para as Américas provocou repreensões na América Latina, onde o contestado legado histórico muitas vezes é objeto de debates acalorados.

Comemorando o desembarque de Cristóvão Colombo nas Américas em 12 de outubro de 1492, o gabinete do presidente libertário da Argentina, Javier Milei, postou nas mídias sociais no sábado que a chegada do explorador trouxe esclarecimento à região.

“Marcou o início da civilização no continente americano”, afirmava a postagem, acompanhada de um vídeo com uma música triunfante que explicava a afirmação.

A chegada de Colombo às atuais Bahamas levou a séculos de domínio espanhol e português em uma região que se estende de grande parte dos atuais Estados Unidos até perto da Antártica.

As conquistas e a experiência colonial subsequente há muito geram debates apaixonados. Muitos líderes latino-americanos agora adotam uma visão mais crítica, reconhecendo os abusos cometidos, incluindo massacres, trabalho forçado e saques generalizados.

A nova líder esquerdista do México, a presidente Claudia Sheinbaum, encerrou um discurso no sábado fora da capital do país com um repúdio à visão representada por Milei.

“Por muitos anos, eles nos disseram que vieram de lá para nos civilizar. Não! Já havia grandes culturas aqui”, disse Sheinbaum, que assumiu o cargo no início deste mês, citando as contribuições dos olmecas e astecas, entre outros.

“É mais do que isso, o México é grande por causa de seus povos originais”, disse ela, falando na cidade de classe trabalhadora de Nezahualcoyotl.

Em 2020, quando era prefeita da Cidade do México, Sheinbaum ordenou a remoção de uma estátua de Colombo que adornava a avenida mais proeminente da capital desde 1877.

O feriado é reconhecido em toda a América Latina hispânica. Mas recebeu nomes diferentes, inclusive na Argentina, onde foi alterado por um decreto presidencial de 2010 de Dia da Raça, uma referência à cultura espanhola, para Dia do Respeito à Diversidade Cultural.

Nos Estados Unidos, o Dia de Colombo, comemorado na segunda-feira deste ano, continua sendo um feriado nacional. O presidente Joe Biden também comemorou o dia como Dia dos Povos Indígenas em uma proclamação em 2021.

O feriado na Venezuela tem sido chamado de Dia da Resistência Indígena nas últimas duas décadas. No sábado, o presidente Nicolás Maduro acusou Milei de tentar reescrever a história.

“Você viu o que ele publicou?” Maduro zombou, referindo-se à postagem de Milei. “Lembrando o dia 12 de outubro como o grande dia em que eles nos civilizaram”, disse ele. “Eles querem impor sua falsa narrativa.”