Comissão externa sobre acidente da Voepass tem 1ª reunião nesta 3ª

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – A Câmara vai realizar nesta terça-feira a primeira reunião de uma comissão externa criada para monitorar as investigações sobre o acidente aéreo no Estado de São Paulo no início do mês, no qual todos os 62 passageiros e a tripulação morreram, ocasião em que os deputados devem analisar o plano de trabalhos do grupo e requerimentos.

Operado pela companhia aérea regional Voepass, o avião ATR 72-500 tinha como destino o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, vindo de Cascavel, no Estado do Paraná, quando caiu em Vinhedo, cerca de 80 km a noroeste de São Paulo, em 9 de agosto.

Constituída pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a comissão conta com 37 integrantes que irão acompanhar a investigação realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e eventualmente propor, via medidas legislativas, melhorias nas normas de segurança aérea.

A ATR é uma joint venture 50/50 entre a Airbus e a italiana Leonardo.

A comissão deve analisar nesta terça-feira os primeiros convites para a realização de audiências, incluindo altos executivos de companhias aéreas e investigadores, disse o deputado Padovani (União-PR), relator dos trabalhos do grupo.

Entre as pessoas que os parlamentares planejam ouvir estão o presidente da Voepass, José Luiz Felício Filho, o diretor do Cenipa, Marcelo Moreno, e o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Sousa Pereira, disse Padovani à Reuters.

“A nossa intenção não é de fazer uma caça às bruxas”, disse Padovani, que será responsável por redigir o relatório final com as conclusões da comissão. “Nós queremos propor medidas para que isso não aconteça mais.”

Um porta-voz da ATR disse que “no momento, não há mais nenhum comentário que possamos acrescentar enquanto a história se desenvolve. Continuamos acompanhando a situação cuidadosamente e nossas equipes estão no local com equipes francesas para apoiar a investigação brasileira”.

Espera-se também que o grupo peça ao presidente-executivo da Latam Airlines, Roberto Alvo, que compareça a uma audiência. A unidade local da chilena Latam é a companhia aérea número 1 do Brasil e tem um acordo de codeshare com a Voepass.

A Latam disse que não iria comentar o tema, enquanto a Voepass não respondeu de imediato a um pedido de comentários. De acordo com as regras da Câmara dos Deputados, os convidados não são obrigados a comparecer perante a comissão.

A expectativa inicial de Padovani é que as audiências durem até dezembro e que o relatório seja concluído até fevereiro. O Cenipa divulgará um relatório preliminar sobre o acidente em 6 de setembro.

Alguns especialistas levantaram a hipótese de formação de gelo nas asas como possível fator contribuinte para o acidente. Naquele dia, foram emitidos alertas para a formação de gelo severo na região.

Já houve casos em que os pilotos perderam o controle de um avião ATR após relatos de formação de gelo na aeronave.

Os parlamentares também planejam visita técnica para averiguar, in loco, a situação e o andamento das operações da oficina de manutenção da Voepass, no município de Ribeirão Preto (SP).

