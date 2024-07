Comunista Sharma Oli toma posse em quarto mandato como primeiro-ministro do Nepal

afp_tickers

2 minutos

O comunista Khadga Prasad Sharma Oli tomou posse nesta segunda-feira (15) como primeiro-ministro do Nepal para um quarto mandato, no qual terá que enfrentar o desafio de encontrar um equilíbrio em suas relações com seus dois vizinhos China e Índia.

KP Sharma Oli, de 72 anos, está à frente do Partido Comunista do Nepal Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML), a segunda formação no Parlamento, e formou uma coalizão com o partido do Congresso Nepalês (centro-esquerda) para retornar ao poder.

Ele ocupou o cargo pela primeira vez em 2015, retornando em 2018 e, brevemente, em 2021.

Durante seus mandatos anteriores, Sharma Oli tentou encontrar um equilíbrio delicado com seus vizinhos poderosos e rivais, Índia e China, sendo cordial com todos e apoiando-se em Pequim para tentar tornar o Nepal menos dependente de Nova Délhi.

Na última sexta-feira (12), seu antecessor no cargo, Pushpa Kamal Dahal, um ex-aliado da coalizão governamental, perdeu um voto de confiança no Parlamento após um ano e meio no cargo, depois que o partido de Sharma Oli retirou o seu apoio.

O líder comunista decidiu então fazer um acordo com Sher Bahadur Deuba, do Congresso Nepalês, que foi primeiro-ministro cinco vezes.

O Nepal se tornou uma república federal em 2008, após uma longa guerra civil que derrubou a monarquia e permitiu aos maoistas o acesso ao governo. Dahal foi o primeiro a ocupar o cargo de premiê.

pm/pjm/rr/lch/pz/jvb/zm/yr/dd