Conselho da Petrobras aprova eleição de três novos diretores

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou que seu conselho de administração elegeu nesta sexta-feira três novos integrantes da diretoria executiva apontada pela CEO Magda Chambriard.

Foram eleitos Renata Baruzzi para a diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Sylvia dos Anjos para a diretoria de Exploração e Produção e Fernando Sabbi Melgarejo para a diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores.

Baruzzi e dos Anjos tomaram posse dos cargos nesta sexta-feira, enquanto Melgarejo foi eleito com efeitos a partir de 15 de julho, data em que estará concluído seu processo de aposentadoria após 37 anos de carreira no Banco do Brasil, disse a Petrobras.

A estatal afirmou ainda que as indicações dos executivos foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia.