Conselho de Segurança prorroga missão da ONU na Colômbia

O Conselho de Segurança das Nações Unidas prorrogou por unanimidade, até 31 de outubro de 2025, o mandato da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, encarregada de monitorar o cumprimento dos acordos de paz.

“A aprovação unânime ressalta a importância da parceria entre o Conselho de Segurança e a Colômbia, além de nosso contínuo apoio unido ao processo de paz colombiano”, comemorou a embaixadora do Reino Unido na ONU, Barbara Woodward, promotora do texto.

“Devemos continuar impulsionando sua plena aplicação para alcançar uma mudança real e duradoura”, acrescentou.

O apoio ao processo de paz na Colômbia, que está prestes a completar seu oitavo aniversário desde a assinatura dos Acordos de Paz em 2016, é um dos poucos assuntos do Conselho de Segurança que suscita a unanimidade de seus 15 membros.

Para o chanceler colombiano, Luis Gilberto Murillo, a renovação da missão da ONU envia uma mensagem “contundente”. “Se o mundo está unido pela paz na Colômbia, às vezes não entendemos como não estamos unidos na Colômbia pela paz do nosso próprio povo. É um processo que está em movimento e não tem volta”, afirmou, pedindo que a “oportunidade” seja aproveitada.

O texto apresentado pelo Reino Unido reflete as mudanças recentes, incluindo os esforços de diálogo do governo colombiano com os grupos armados que operam no país, realizados como parte da sua política de “Paz Total”.

Além disso, faz referência ao processo de diálogo entre o governo e o grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN), que estagnou em maio, após a decisão do governo de manter conversas com uma das frentes regionais do ELN.

O cessar-fogo bilateral entre o governo e o ELN, que era respeitado há um ano, expirou em 3 de agosto e não houve acordo para a sua prorrogação.

Em agosto de 2023, o Conselho ampliou o mandato da missão para monitorar e verificar a implementação do acordo bilateral entre o governo da Colômbia e o ELN, e aprovou 68 novos observadores internacionais, os quais a Colômbia deseja manter, apesar de o cessar-fogo ter expirado.

Nesse sentido, o texto manifesta a esperança do Conselho de que o governo colombiano e o ELN retomem o cessar-fogo bilateral.

A Missão da ONU na Colômbia foi criada em 2016 pelo Conselho de Segurança, com o objetivo de verificar a implementação do acordo de paz e ajudar o país em seu compromisso com o fim do conflito de mais de seis décadas e na construção da paz.

