Contingente do Quênia parte rumo ao Haiti para conter violência de gangues

afp_tickers

2 minutos

Um contingente policial do Quênia partiu na noite desta segunda-feira (24) para o Haiti, onde vai liderar a missão multilateral para combater a violência das gangues no país caribenho, anunciou o ministro do Interior Kithure Kindiki.

“Honrado de me despedir do primeiro grupo do contingente de oficiais do Serviço Nacional de Polícia que serão parte da histórica Missão das Nações Unidas no Haiti”, disse Kindiki em comunicado.

O Quênia ofereceu mil policiais para ajudar a estabilizar a situação no Haiti junto com agentes de outros países, mas sua transferência acabou adiada por ações judiciais no país da África Oriental.

Cerca de 400 oficiais partiram de Nairóbi às 22h50 (16h50 em Brasília) em um avião da Kenya Airways, disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior.

O grupo está integrado por agentes de elite da Unidade de Destacamento Rápido, da Unidade de Serviços Gerais, da Polícia Administrativa e da Polícia do Quênia.

O presidente William Ruto se despediu nesta segunda dos policiais.

“Sua presença no Haiti vai trazer esperança e alívio para comunidades assoladas pela violência e arrasadas pelo caos”, declarou Ruto, que informou que o restante do contingente se juntará a eles “em breve”.

O envio da força queniana foi aprovado em outubro pelo Conselho de Segurança da ONU, mas foi adiado em janeiro por decisão da Justiça local.

ho/imm/mas/ag/dga/rpr/ic