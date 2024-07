Corte de juros não deve ocorrer nesta semana em meio a incertezas, diz secretário de Haddad

4 minutos

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O conjunto de incertezas que fez o Banco Central interromper o ciclo de afrouxamento monetário ainda existe, impedindo um corte de juros nesta semana, avaliou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Em entrevista à Reuters na sexta-feira, às margens das reuniões de líderes financeiros do G20, no Rio de Janeiro, Mello disse que as taxas de juros no país estão muito acima do nível considerado neutro para a economia.

No entanto, ele afirmou que o ambiente não melhorou significativamente desde junho, quando o Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 10,50%.

As observações de Mello se alinham com a avaliação unânime do BC de um ambiente doméstico e externo desafiador, contrastando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que critica o nível das taxas de juros e a condução da política monetária.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu pausar seu ciclo de corte da Selic após sete reduções consecutivas que reduziram a taxa básica em 3,25 pontos percentuais desde agosto de 2023. O grupo se reunirá novamente nos dias 30 e 31 de julho.

“O que o Copom decidiu na última reunião era que diante dessas incertezas crescentes — que evidentemente geram também desancoragem das expectativas domésticas e que têm afetado o preço de alguns ativos, como por exemplo a taxa de câmbio — ele preferiu interromper e aguardar, manter essa taxa de juros”, disse Mello.

“O que eu observo é que esse conjunto de incertezas ainda existe”, acrescentou.

Desde a última reunião do Copom, o dólar subiu quase 7% em relação à cotação de 5,30 que havia sido considerada pelo Banco Central nas suas projeções, fator que exerce pressão de alta sobre a inflação.

FISCAL

Em outra incerteza acompanhada pelo BC, o impasse em torno da desoneração da folha salarial de empresas e municípios tem impacto relevante o suficiente para comprometer a busca do governo pelo déficit primário zero neste ano, disse Mello. Ele ponderou que a pasta segue apoiando o Congresso na avaliação de medidas de compensação para o benefício.

“É óbvio que nós seguiremos o diálogo tentando construir uma saída, mas conscientes de que esses gastos tributários tiveram e terão um impacto importante neste ano, o que dificulta a execução orçamentária de um ano que nós planejamos chegar próximo ao equilíbrio fiscal”, afirmou.

O Supremo Tribunal Federal deu prazo até 11 de setembro para que governo e Congresso aprovem as medidas de compensação. Caso contrário, o benefício poderá perder a eficácia.

Para o secretário, a decisão da corte precisará ser cumprida mesmo que haja uma compensação parcial do custo das medidas.

“Gostaríamos de equilibrar o Orçamento já este ano, estamos tendo essas dificuldades, um volume expressivo de receitas que nós contávamos, ainda não resolvemos, pretendemos resolver isso em breve”, disse.

“Então a gente vai fazendo entrega por entrega para debelar essas incertezas e criar um ambiente que futuramente consolide a possibilidade de você retomar o ciclo de queda de juros”, afirmou.

IMPOSTO DOS SUPER-RICOS

Um dos responsáveis no ministério pelas discussões relacionadas à taxação de super-ricos, Mello celebrou o resultado da reunião de lideranças financeiras do G20, que terminou com a edição de um comunicado conjunto e uma declaração de consenso sobre tributação, mencionando a proposta brasileira de buscar caminhos para taxar efetivamente ultra-ricos.

Ele reconheceu que há um “longo caminho” para implementação do plano, que é visto com resistência por parte dos países mais ricos, apesar do endosso à ideia geral nos documentos do G20.

“A pauta da tributação dos super-ricos é uma dessas pautas que veio para ficar”, disse, ao argumentar que as eleições nos Estados Unidos não devem gerar risco de que o tema seja totalmente barrado.

“Mudança de governo pode comprometer o ritmo de avanço dessas pautas, mas dificilmente vai impedir que sejam profundamente discutidas e que as formulações passem a ocorrer nos âmbitos adequados.”