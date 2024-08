Corte de R$25,9 bi em 2025 atingirá principalmente INSS e BPC, diz Planejamento

BRASÍLIA (Reuters) – O corte de 25,9 bilhões de reais anunciado pelo governo para fechar as contas de 2025 a partir da revisão de cadastros e programas atingirá principalmente desembolsos do INSS e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), informou nesta quarta-feira o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Em apresentação enviada à imprensa sobre as iniciativas de pente-fino em gastos públicos, a pasta disse que do valor total das revisões, 7,3 bilhões de reais de economia serão provenientes da revisão do sistema de concessão de benefícios do INSS, o Atestmed, além de medidas cautelares e administrativas na Previdência.

Em outra frente, a pasta prevê uma redução de 6,4 bilhões de reais a partir da reavaliação de pagamentos e revisão de cadastros do BPC, pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda.

O restante da economia virá, segundo o Planejamento, de revisões em benefícios por incapacidade, Bolsa Família, gastos de pessoal, Proagro e seguro defeso (pago a pescadores).