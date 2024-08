CPKC expande embargos a fretes antes de possível paralisação

2 minutos

Por Promit Mukherjee

OTTAWA (Reuters) – A empresa ferroviária Canadian Pacific Kansas City disse neste sábado que, a partir de terça-feira, vai interromper todos os novos fretes originados no Canadá, além de todos os novos transportes dos Estados Unidos com destino ao solo canadense, caso as negociações com os sindicatos do Canadá não mostrem progresso.

Grupos industriais e transportadoras norte-americanos estão se preparando para uma paralisação simultânea sem precedentes, abarcando as principais empresas ferroviárias canadenses, e que pode causar grandes transtornos no escoamento de commodities como carvão, potássio, petróleo e grãos, além de produtos manufaturados como carros e químicos.

As negociações do sindicato Teamsters com a Canadian National Railway e com a CPKC entraram em um impasse, e as companhias ferroviárias afirmam que passarão a bloquear os trabalhadores no dia 22 de agosto se um acordo não for alcançado. O sindicato diz que está pronto para convocar uma greve para essa data.

Em atualização feita neste sábado, a CPKC afirmou que está tomando “passos prudentes para se preparar para uma potencial interrupção do serviço ferroviário na próxima semana”. A companhia afirmou que novas reuniões estão previstas para o domingo. Nesta semana, a CPKC já começou a interromper novos fretes de produtos químicos ou bens que ofereçam algum tipo de perigo.

A CN Rail afirmou na sexta-feira que “não houve progresso significativo na mesa de negociações”, e acrescentou que também havia iniciado uma desmobilização gradual e progressiva de sua rede.

(Reportagem de Promit Mukherjee)