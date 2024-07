Credores da Americanas aprovam medidas para flexibilizar eventuais vendas de ativos

SÃO PAULO (Reuters) – A Americanas informou nesta quarta-feira que credores detentores da maioria de sua dívida quirografária aderiram a deliberações sobre o plano de recuperação judicial da companhia que incluem termos mais flexíveis para vendas de ativos do grupo.

A varejista afirmou que as alterações aceitas pelos credores permitem a segregação de ativos integrantes das empresas Hortifruti Natural da Terra, Uni.Co, AME e Digital “em mais de uma UPI, a fim de estabelecer mecanismos mais flexíveis aos processos de alienação de ativos e maximizar o valor de venda de tais ativos para pagamento de credores”.

Além disso, as mudanças permitem “a alienação de ativos no curso normal dos negócios e de pontos comerciais das lojas HNT, inclusive sob a forma de UPI, com a destinação do produto da venda ao ‘cash sweep'”, afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.