Crescimento dos EUA menor que o esperado no 1º trimestre

4 minutos

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023, de acordo com a primeira estimativa do Departamento do Comércio, publicada nesta quinta-feira (25).

Os analistas esperavam um crescimento de 2,2% de janeiro a março, de acordo com o consenso do Market Watch. Os Estados Unidos publicam o seu crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses três meses.

Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre de 2023, a economia cresceu apenas 0,4% nos primeiros três meses do ano.

O presidente Joe Biden, que busca a reeleição, elogiou em nota o “crescimento regular e estável”.

“Mas temos mais trabalho a fazer. Os custos são muito altos para as famílias trabalhadoras e estou lutando para baixá-los”, afirmou, em uma expressão que reitera sistematicamente com os dados de inflação e o PIB.

A desaceleração do ritmo de crescimento ocorreu “principalmente devido ao declínio nos gastos dos consumidores, nas exportações e nos gastos públicos estaduais e locais”, explicou o Departamento de Comércio.

O consumo das famílias continua sendo o motor do crescimento na maior economia do mundo. Embora as famílias consumam mais serviços como cuidados de saúde, serviços financeiros ou de seguros, gastam menos dinheiro na compra de bens.

Também houve queda nos gastos do governo federal, segundo o relatório.

Os consumidores, acrescentou o Governo, continuam dispostos a gastar “embora sejam mais cautelosos face aos preços elevados”, disse o economista-chefe da EY, Gregory Daco.

“Olhando para o futuro, vemos a economia arrefecer suavemente à medida que a moderação da demanda de mão de obra (e) dos aumentos salariais, a inflação persistente e as condições de crédito restritivas limitam a atividade do setor privado”, acrescentou.

– Crescimento sólido, expectativa pelas taxas –

O crescimento da economia dos Estados Unidos surpreendeu em 2023, com números muito superiores ao esperado em um contexto de altas taxas de juros para combater a inflação. As taxas elevadas visam precisamente encarecer o crédito e, assim, arrefecer o consumo e o investimento, reduzindo assim as pressões sobre os preços.

No ano passado, o PIB cresceu 2,5% face a 1,9% em 2022, apoiado por um consumo sólido.

Para este ano, o Federal Reserve aumentou as suas projeções na sua última reunião em meados de março, para um crescimento de 2,1% contra os 1,4% que esperava antes.

O FMI também estava mais otimista em relação ao PIB dos EUA do que há três meses, com uma expectativa de expansão de 2,7% em comparação com 2,1% em janeiro, de acordo com as suas previsões econômicas atualizadas publicadas na semana passada.

“O fraco crescimento do PIB no primeiro trimestre provavelmente dará o tom para o resto de 2024”, segundo Ian Shephredson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics.

A recuperação da inflação nos primeiros meses do ano faz com que o mercado espere que as taxas altas, na faixa de 5,25-5,50% decididas pelo Fed, sejam mantidas pelo menos até setembro.

O Fed terá a próxima reunião de política monetária na próxima semana.

Na sexta-feira deverão ser divulgados os dados de inflação com base no índice PCE, o mais seguido pela Federal Reserve, que é tão importante como os dados de emprego nas suas decisões sobre as taxas de juros.

