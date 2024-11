Criação de vagas de emprego nos EUA desacelera com força em outubro; taxa de desemprego permanece em 4,1%

reuters_tickers

4 minutos

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou com força em outubro, em meio a interrupções causadas por furacões e greves de trabalhadores de fábricas aeroespaciais, mas a taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, oferecendo a garantia de que o mercado de trabalho segue sólido antes da eleição presidencial de terça-feira.

A economia dos EUA abriu em 12.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, após 223.000 em setembro em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 113.000 vagas. As estimativas variavam de nenhum emprego adicionado a 200.000 posições criadas.

O furacão Helene devastou o sudeste dos EUA no final de setembro e o furacão Milton atingiu a Flórida uma semana depois.

Um total de 41.400 novos trabalhadores estavam em greve, incluindo 33.000 da Boeing e 5.000 da Textron, uma empresa de aeronaves, quando os empregadores foram consultados para o relatório de emprego de outubro. Os 3.400 restantes eram trabalhadores de três cadeias de hotéis na Califórnia e no Havaí.

Os trabalhadores que não recebem salário durante o período da pesquisa, que inclui o 12º dia do mês, são contados como desempregados na pesquisa de estabelecimentos a partir da qual o número do relatório de emprego é calculado.

A Boeing adotou licenças contínuas para economizar dinheiro durante a greve, mas os economistas estavam otimistas quanto ao fato de esses trabalhadores terem recebido um pagamento durante a semana da pesquisa.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, observado de perto, é o último dado econômico importante antes de os norte-americanos irem às urnas para escolher entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump como o próximo presidente do país.

Pesquisas mostram que a disputa está empatada. Os norte-americanos não se entusiasmaram com o forte desempenho da economia, que superou seus pares globais, já que sentem os preços elevados dos alimentos e dos aluguéis. As baixas demissões têm sido a marca registrada da força do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego não foi afetada pelas distorções, pois os trabalhadores grevistas são contabilizados como empregados na pesquisa domiciliar da qual a taxa de desemprego é derivada.

Os trabalhadores incapazes de trabalhar devido ao mau tempo seriam registrados como empregados, “com um emprego, mas não trabalhando”, de acordo com a recomendação oficial.

Economistas esperam que o Federal Reserve corte a taxa de juros em 25 pontos-base na próxima quinta-feira. Um aumento na taxa de desemprego para 4,3% em julho, de 3,8% em março, foi um dos catalisadores para o corte grande de 50 pontos em setembro, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020.

A taxa de juros do Fed está agora na faixa de 4,75% a 5,00%, tendo sido elevada em 525 pontos-base em 2022 e 2023.

Embora os empregadores tenham recuado nas contratações, eles estão mantendo seus funcionários, sustentando os ganhos salariais e os gastos dos consumidores. Os ganhos médios por hora subiram 0,4%, depois de terem aumentado 0,3% em setembro. Nos 12 meses até outubro, os salários aumentaram 4,0%, depois de avançarem 3,9% em setembro.