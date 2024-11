Criação de vagas de emprego nos EUA desacelera com força em outubro; taxa de desemprego permanece em 4,1%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou com força em outubro, em meio a interrupções causadas por furacões e greves de trabalhadores de fábricas aeroespaciais, mas a taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, oferecendo a garantia de que o mercado de trabalho segue sólido antes da eleição presidencial de terça-feira.

A economia dos EUA abriu em 12.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, após 223.000 em setembro em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 113.000 vagas. As estimativas variavam de nenhum emprego adicionado a 200.000 posições criadas.