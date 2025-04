Boneco de Zurique prevê um verão “mais ou menos”

De acordo com o mito, quanto mais rápido a cabeça do Böögg explodir, mais quente será o verão. Keystone-SDA

Este verão será razoável na Suíça - pelo menos se você acreditar no poder de previsão do Böögg. O boneco de neve de algodão explodiu 26 minutos e 30 segundos depois que o fogo foi aceso na Sechseläutenplatz na noite de segunda-feira.

De acordo com o mito, quanto mais rápido a cabeça do Böögg explodir, mais quente será o verão. Em 2003, a cabeça levou apenas cinco minutos e 42 segundos para explodir, e o verão foi muito quente. Isso foi “puro acaso”, de acordo com a MeteoSwiss, que considera o Böögg “um péssimo indicador de prognóstico”.

A MeteoSwiss comparou o tempo de duração do boneco de Zurique com as temperaturas do verão no Planalto Suíço de 1965 a 2019. A análise estatística “não mostra nenhuma correlação entre o tempo de queima do Böögg e a temperatura do verão”, de acordo com o Departamento Federal de Meteorologia.

O recorde de longevidade do Böögg, estabelecido em 2023, é de 57 minutos. O recorde anterior, de 43 minutos e 34 segundos, foi estabelecido em 2017.

Quatro conselheiros federais

Na tarde de segunda-feira, as guildas desfilaram pelas ruas de Zurique. Entre os cerca de cem convidados de honra das corporações estavam os conselheiros federais Guy Parmelin, Albert Rösti, Martin Pfister e Ignazio Cassis. O Cantão de Zug é o convidado de honra deste ano.

Em 2024, fortes rajadas de vento impediram que o Böögg pegasse fogo. Essa foi a primeira vez que ele não pôde ser queimado devido às condições climáticas. Ele foi finalmente queimado em 22 de junho em Heiden, no cantão de Appenzell Rhodes Exterior.

Em 2020, o festival Sechseläuten foi cancelado devido à pandemia. Em 2021, novamente por causa da Covid, o Böögg foi queimado nos desfiladeiros de Schöllenen, no cantão de Uri, perto da Ponte do Diabo.

Os habitantes de Zurique comemoram o Sechseläuten há séculos. Seu nome significa “sons das seis horas”. No início da primavera, os sinos da catedral costumavam anunciar o fim do expediente às 18 horas, e não às 17 horas, como no inverno. O Sechseläuten é organizado por guildas de artesãos.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

