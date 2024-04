Pavilhão suíço é inaugurado na Bienal de Veneza de 2024

Uma Helvetia de olhos ferozes faz parte do pavilhão suíço deste ano em Veneza. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Quando a 60ª edição da Bienal de Arte de Veneza abriu suas portas na quinta-feira, a Ministra do Interior da Suíça, Elisabeth Baume-Schneider, inaugurou o Pavilhão Suíço.

Em seu discurso, a ministra do Interior – que também é responsável pela cultura – enfatizou a ideia de confronto com “o outro”. “Estrangeiros em toda parte” também é o lema da Bienal deste ano.

Baume-Schneider disse que o engajamento com os outros é um método comprovado de abertura para o mundo e de reafirmação da própria identidade. Suas observações foram transmitidas por uma declaração do Ministério do Interior na quinta-feira.

+ Panorama 2024 das artes: a política volta ao centro do palco

De acordo com o ministério, Baume-Schneider também se reuniu com o ministro da Cultura de Liechtenstein, Manuel Frick, na quinta-feira. Outras reuniões estão planejadas com o Ministro da Cultura de Luxemburgo, Eric Thill, e com o Ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

O pavilhão suíço deste ano foi projetado pelo artista suíço-brasileiro Guerreiro do Divino Amor. O sexto e o sétimo capítulos da saga “Superfictional World Atlas” do artista estarão em exibição. A instalação monumental examina os mitos nacionais, entre outras coisas. O pavilhão suíço foi organizado pela fundação cultural Pro Helvetia.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

