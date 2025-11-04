Suíça inaugura sua primeira “caixa para adoção” de animais
O primeiro abrigo para adoção de pequenos animais na Suíça foi inaugurado no sábado, perto de Thun, no cantão de Berna. A fundação que administra o abrigo tem como objetivo evitar o abandono de coelhos, porquinhos-da-índia e outros roedores.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
A nova caixa faz parte de um projeto piloto que oferece aos donos de animais de estimação em situações de emergência a opção de entregar o animal. Os jornais locais noticiaram o projeto pela primeira vez na segunda-feira (3).
A caixa de madeira está localizada na borda da floresta acima do Castelo de Hünegg e está equipada com uma câmera, ventilador e painel solar. Depois que o animal é entregue, ele é examinado, cuidado e liberado para adoção após dois meses.
Mostrar mais
Animais suíços tratados a pão de ló
A fundação Tierklappe é financiada exclusivamente por doações. A presidente Jasmin Reinhard explicou em uma reportagem de jornal que o projeto não se destina apenas a ser um centro de resgate, mas também a realizar trabalhos de prevenção e educação. O objetivo é aumentar a conscientização sobre as necessidades dos animais de estimação negligenciados.
“A porta de saída para animais não é um passe livre para a irresponsabilidade, mas uma alternativa a fingir que não se vê”, afirma o site da fundação. Para muitos animais, é uma saída. O foco está em coelhos e roedores, porque eles são frequentemente negligenciados e suas necessidades subestimadas ou ignoradas.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.