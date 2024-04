Cursos para aprender a vender no TikTok conquistam chineses

Durante o último dia de um curso de duas semanas para aprender a vender no TikTok, estudantes chinesas se filmam com seus celulares para praticar a venda de todo tipo de itens no aplicativo, desde roupas até máquinas de café.

“É chiffon, é muito macia”, exclama em inglês a professora da escola de empreendimento online em Cantão, no sul da China, enquanto apresenta peças para compradores do Reino Unido, detalhando preços e tamanhos.

Embora oficialmente bloqueado na China, a rede social TikTok está sendo cada vez mais utilizada por vendedores chineses. Para usar, é necessário um software de rede privada virtual (VPN), que as autoridades geralmente toleram quando usado para fins profissionais.

Ter um perfil de sucesso nesta rede social, onde são compartilhados vídeos curtos, requer uma ampla gama de conhecimentos, desde contornar a censura chinesa na Internet até falar várias línguas. Por isso, os cursos nesse nicho apontaram um aumento.

“Ensinamos quais produtos vendem melhor e quais mercados são mais adequados”, explica à AFP Wang Yaxuan, de 27 anos, outra instrutora da escola.

– Sem intermediários –

Na província de Cantão, milhares de fábricas produzem de tudo, desde roupas até cafeteiras ou perucas.

Depois de décadas produzindo bens para exportação, as empresas chinesas estão cada vez mais buscando eliminar intermediários e vender diretamente aos consumidores estrangeiros, a preços ainda mais baixos.

A gigante chinesa de fast-fashion, Shein, estabeleceu-se no mercado ocidental graças a essa estratégia e ao uso do TikTok.

No entanto, como o aplicativo não está oficialmente disponível na China, as empresas menores estão em desvantagem.

Os cursos são projetados para ajudá-las, ensinando desde o básico, como criar uma conta na rede social, até aspectos mais avançados, como gerenciar remessas ou analisar dados de vendas.

Na escola de negócios online Mede Education Technology, o preço de um curso de seis dias é de cerca de 9.000 yuanes, ou aproximadamente R$ 6,3 mil.

Diante da ameaça do TikTok ser proibido nos Estados Unidos por suspeita de compartilhar dados pessoais com o governo chinês, Wang mostra-se indiferente.

“Nossos alunos não vendem apenas no mercado americano”, observa, citando como exemplo as fortes vendas no sudeste asiático.

– Aquecimento –

Este é apenas um dos muitos centros que oferecem cursos para aprender a vender no TikTok, depois que as autoridades de Guangdong lançaram uma campanha para promover o comércio internacional na internet.

Para aqueles que não querem pagar por um curso, é possível obter algumas dicas ou conselhos dos veteranos do TikTok. Molly Zhao, de 23 anos, vende roupas e produtos eletrônicos na rede social desde 2022.

A jovem, que fala italiano e inglês, disse à AFP que falar outras línguas a ajudou a ganhar até 20.000 yuanes por mês (aproximadamente R$ 14,3 mil).

No aplicativo Douyin, o equivalente chinês do TikTok, ela publica regularmente vídeos direcionados a seus compatriotas para ensiná-los termos básicos de inglês ou como explicar claramente os custos de envio.

Em outro vídeo, ela compartilha sua rotina de aquecimento antes de uma sessão de venda de pedras preciosas e cristais para o mercado americano: “É hora de ganhar o dinheiro dos americanos”, diz, “vou colocar um pouco de música para me aquecer”.

