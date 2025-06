Déficit comercial dos EUA cai mais da metade em abril, após recorde em março

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu mais da metade em abril, em comparação com março, após as tarifas sobre as importações do presidente Donald Trump entrarem em vigor, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (5).

A maior economia do mundo registrou um déficit comercial de US$ 61,6 bilhões (R$ 347 bilhões na cotação atual) em abril, mês em que as tarifas gerais de 10% foram implementadas sobre a maioria de seus parceiros comerciais.

Isto representa uma redução de 55% em relação a março, quando o déficit comercial havia atingido um recorde de US$ 138,3 bilhões (R$ 779 bilhões), informou o Departamento de Comércio.

O número de março está associado às empresas terem comprado mais produtos para estocar antes da vigência das tarifas. Mas em abril, as importações caíram 16,3%, para US$ 351 bilhões (R$ 1,98 trilhões).

Além da tarifa de 10%, Trump anunciou taxações mais altas sobre produtos de várias economias, incluindo União Europeia e Japão, mas posteriormente suspendeu para permitir negociações. Esta pausa vai até julho.

A China foi o principal alvo da ofensiva tarifária de Trump, com taxas de até 145% sobre seus produtos.

Pequim respondeu com impostos de 125% sobre os produtos americanos.

As duas partes concordaram com uma redução temporária da escalada em maio.

