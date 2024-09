Dívida pública bruta do Brasil sobe a 78,5% em agosto, déficit primário fica acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) – A dívida bruta do Brasil registrou leve alta em agosto, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário maior do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou agosto em 78,5%, contra 78,4% no mês anterior. Já a dívida líquida foi a 62,0%, de 61,8%.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de 78,7% para a dívida bruta e de 62,3% para a líquida.

Em agosto, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 21,425 bilhões de reais, maior do que a expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de 20,8 bilhões de reais.

O desempenho mostra que o governo central teve rombo de 22,329 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram superávit primário de 435 milhões de reais e as estatais tiveram saldo positivo de 469 milhões de reais, mostraram os dados do Banco Central.