Dólar à vista fecha em alta de 1,18%, a R$5,5191 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a área fiscal foram mal-recebidas pelo mercado e fizeram o dólar superar a barreira dos 5,50 reais nesta quarta-feira, com a cotação de fechamento atingindo o maior valor em dois anos e meio, em movimento favorecido ainda pelo avanço firme da moeda norte-americana no exterior.

O dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,5191 reais na venda, em alta de 1,18%. Este é o maior valor de fechamento desde 18 de janeiro de 2022 — último ano do governo Bolsonaro — quando foi cotado a 5,5608 reais. Em junho, a divisa acumula elevação de 5,11% e, em 2024, alta de 13,8%.