Dólar abre semana em ligeira alta enquanto mercados analisam consequências de ataque a Trump

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha uma ligeira alta frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, abrindo uma semana em que os mercados globais analisam as consequências da tentativa de assassinato do candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana para o resultado da disputa eleitoral norte-americana e para os ativos.

Às 9h12, o dólar à vista subia 0,17%, a 5,4403 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,15% a 5,452, reais.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,4308 reais na venda, em baixa de 0,20%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.