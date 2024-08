Dólar recua em linha com o exterior antes de discurso de Powell

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar recuava ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, em linha com a fraqueza da divisa norte-americana no exterior, enquanto investidores aguardam o discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,38%, a 5,5688 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,63%, a 5,572 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 1,96%, cotado a 5,5899 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.