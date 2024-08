Debby, agora uma tempestade tropical, encharca o norte da Flórida

Por Maria Alejandra Cardona

STEINHATCHEE, Flórida (Reuters) – A tempestade tropical Debby fez chover torrencialmente no norte da Flórida nesta segunda-feira e matou pelo menos seis pessoas, com o furacão rebaixado se dirigindo à Georgia e às Carolinas e ameaçando uma semana de chuvas torrenciais e inundações em toda a região.

A lenta tempestade chegou à costa do Golfo da Flórida por volta das 7h desta segunda-feira como um furacão de categoria 1, atingindo a costa perto de Steinhatchee, cerca de 115 kms a sudeste de Tallahassee, segundo o Centro Nacional de Furacões.

Quando a tempestade atingiu a região de Big Bend — onde o Panhandle do Estado encontra sua principal península norte-sul –, estava carregando ventos com força de furacão de até 130 km/h, mas as velocidades diminuíram à medida em que o Debby avançava sobre a terra.

Uma menina de 12 anos morreu atingida por uma árvore que caiu no Condado de Levy, cerca de 64 kms a sudoeste de Gainesville, disse o governador Ron DeSantis em um briefing na tarde desta segunda-feira. Um menino de 13 anos morreu na manhã desta segunda quando uma árvore caiu sobre uma casa móvel, também no Condado de Levy, informou o gabinete do xerife local em seu site.

Outros mortos na tempestade incluíam um caminhoneiro que perdeu o controle de um caminhão de 18 rodas na Interstate 75 e caiu no canal de Tampa Bypass, e uma mulher de 38 anos e o seu filho de 12 anos cujo SUV derrapou no condado de Dixie, ao norte de Tampa, durante a tempestade, de acordo com autoridades policiais.

O centro de furacões prevê que o Debby cruzará a Georgia e se deslocará para a costa do Atlântico na noite de terça-feira, voltando a se fortalecer e atingindo um segundo ponto de terra, provavelmente na Carolina do Sul, perto de Charleston.

O centro previu “inundações catastróficas”, com algumas áreas ao longo da costa do Atlântico recebendo de 50 a 75 centímetros de chuva até a manhã de sexta-feira. Os governadores da Georgia e da Carolina do Sul declararam estado de emergência em antecipação aos danos causados pelo Debby.

“Este será um evento que provavelmente permanecerá aqui pelos próximos cinco a sete dias, talvez até 10 dias, dependendo da quantidade de chuva que recebermos”, disse o diretor executivo da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida, Kevin Guthrie.

