Defesa Civil de Gaza relata 22 mortos em ataques israelenses

afp_tickers

3 minutos

A Defesa Civil de Gaza anunciou nesta quarta-feira (19) a morte de 22 pessoas em bombardeios israelenses que, segundo o Exército de Israel, foram represálias a violações do cessar-fogo por parte do movimento islamista palestino Hamas.

Segundo um comunicado do Exército israelense, milicianos do Hamas dispararam contra suas tropas posicionadas no sul do território palestino, que não sofreram danos.

“Essa ação constitui uma violação do acordo de cessar-fogo”, afirmou. “Em resposta, as Forças de Defesa de Israel começaram a atacar alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza”, acrescentou.

Um porta-voz da Defesa Civil, o serviço de resgate do território, reportou 12 mortes na área da Cidade de Gaza, no norte, e outras 10 em Khan Yunis, no sul.

O Hamas denunciou em um comunicado as ações como uma “escalada perigosa” e instou os Estados Unidos a “exercer uma pressão imediata e séria” para forçar Israel a respeitar o acordo.

Devido às restrições impostas à imprensa em Gaza e às dificuldades de acesso ao terreno, a AFP não pôde verificar de forma independente as informações de ambas as partes.

O acordo de trégua promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em vigor em 10 de outubro e se mantém apesar de hostilidades que irromperam entre os dois lados.

Mais de 280 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde deste território controlado pelo Hamas.

Israel afirma que seus ataques têm como alvo apenas o movimento islamista e seus aliados, a quem acusa de violar o cessar-fogo.

O pacto também previa a libertação de 20 reféns capturados pelo Hamas e a devolução dos corpos dos 28 que morreram.

Embora falte apenas restituir três corpos, a implementação da segunda fase do acordo promovido por Trump ainda não começou.

Nessa etapa, deveriam ser acertados os termos do desarmamento do Hamas, a implementação de uma autoridade de transição e o deslocamento de uma força internacional de estabilização no território palestino.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas ao sul de Israel, que resultou na morte de 1.221 pessoas, segundo um balanço baseado em dados oficiais.

A ofensiva de represália israelense sobre Gaza matou ao menos 69.513 pessoas, de acordo com os números do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

glp/rjm/smw/dbh/mb/am