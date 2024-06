Delegado da PF vence inédita disputa para secretário-geral da Interpol

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) -O delegado da Polícia Federal Valdeci Urquiza, atual diretor de Cooperação Internacional da corporação, venceu nesta terça-feira a eleição para ser o próximo secretário-geral da Interpol entre os anos 2025 e 2030, tornando-se o primeiro dirigente nos 100 anos da história da instituição com origem em um país em desenvolvimento.

Na eleição do Comitê Executivo da Interpol, realizada em Lyon, Urquiza recebeu oito votos e o britânico Stephen Kavanagh outros três. Também participaram, mas não receberam votos, Mubita Nawa, da Zâmbia, e Faisal Shahkar, do Paquistão.

“A eleição do delegado Urquiza reflete a alta prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, que tem na cooperação internacional, crescentemente, uma dimensão essencial”, disseram em nota conjunta os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública.

“Representa, ademais, o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e da competência da Polícia Federal brasileira no enfrentamento à criminalidade, bem como de sua relevante contribuição ao trabalho da Interpol”, destacou.

A indicação do Comitê Executivo da Interpol deve ser ratificada, em novembro, pela Assembleia Geral da organização, conforme o comunicado.

Em entrevista à Reuters em fevereiro, Urquiza defendeu que a Interpol deveria eleger um novo secretário-geral de uma nação em desenvolvimento para diversificar e aumentar sua legitimidade em um mundo cada vez mais polarizado.

“Entendemos que a diversidade trará mais credibilidade à organização, mais legitimidade ao trabalho que é feito. Por quê? A organização atua em atividades no combate a ameaças de todo o globo, então precisamos agregar à organização a expertise, prioridades e forma de combate, às prioridades de cada polícia de outras regiões do globo”, afirmou ele, na ocasião.

“Então a diversidade agrega bastante às capacidades operacionais da organização”, ressaltou ele, ao considerar que a instituição corre o risco de, sem isso, se isolar.

Em fala distribuída pela assessoria da PF, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, disse que a eleição de Urquiza representa o “reconhecimento, pela comunidade internacional, não apenas da excelência do trabalho da Polícia Federal, como também do papel de liderança da nossa instituição no campo da cooperação policial internacional”.

“Com o crescimento da criminalidade transnacional, um problema que afeta todos os países do mundo, é fundamental a atuação conjunta e a troca de informações com outras polícias no mundo”, afirmou.

Para o diretor-geral da PF, a Interpol é o maior e mais respeitado organismo internacional nesse campo e a escolha de um brasileiro para o posto representa também a “elevação do patamar de inserção no nosso país no campo da política externa, sem perder de vista os efeitos práticos que serão vistos na segurança pública também no âmbito interno”.

Urquiza é desde 2021 vice-presidente da Interpol para as Américas e também já atuou como diretor-adjunto para Comunidades Vulneráveis da organização, entre 2018 e 2021.

(Edição de Alexandre Caverni)