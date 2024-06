Democracia é valor fundamental para o Brasil, diz Vieira sobre tentativa de golpe na Bolívia

(Reuters) – O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira que a democracia é um valor fundamental para o Brasil, afirmando que esse princípio foi defendido quando o país rechaçou na véspera a “inaceitável” tentativa de golpe de Estado na Bolívia.

A declaração de Vieira foi dada durante discurso em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o “Conselhão”, no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.