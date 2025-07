Inteligência artificial pode enviesar decisões eleitorais, alerta estudo suíço

Um experimento da ETH Zurique mostrou que modelos de IA como o ChatGPT tomam decisões de voto mais padronizadas e previsíveis do que os seres humanos. A pesquisa levanta preocupações sobre o uso dessas tecnologias em processos democráticos.

Pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH) analisaram como modelos de linguagem como ChatGPT-4 e LLaMA-2 tomariam decisões em votações sobre projetos urbanos locais. Os sistemas foram convidados a escolher iniciativas para melhorar Zurique, como festivais culturais e mudanças no trânsito.

O resultado: as IAs tenderam a selecionar sempre o mesmo número de projetos e mostraram preferência por opções mais baratas, demonstrando uma uniformidade de comportamento que não se repetiu entre os 180 participantes humanos do experimento.

Democracia exige diversidade de pensamento

Outra descoberta relevante foi a influência da posição dos projetos na lista. A IA deu preferência às opções que apareciam primeiro, o que levanta dúvidas sobre sua real capacidade de julgamento. Esse viés indica que, se usadas em votações públicas, essas ferramentas poderiam ser manipuladas por fatores banais — como a ordem dos nomes na cédula.

O estudo conclui que as IAs simulam uma amostra limitada da população, com viés do tipo WEIRD (ocidental, educado, industrializado, rico e democrático), o que reduz a diversidade de decisões. Por isso, os autores recomendam cautela: qualquer uso político da inteligência artificial deve ser feito com uma abordagem centrada no ser humano e com ampla supervisão ética.

