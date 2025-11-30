Suíços dão um “não” estrondoso ao imposto sobre heranças e ao serviço cívico

Para os defensores da proposta de um imposto nacional sobre as grandes heranças, a derrota foi mais pesada do que se esperava. Keystone / Alessandro Della Valle

A Suíça pronunciou-se de forma inequívoca neste domingo, rejeitando amplamente tanto o imposto sobre grandes heranças quanto a criação de um dever cívico para todos os cidadãos.

8 minutos

Cerca de 84,1% dos eleitores rejeitaram a proposta do dever cívico, enquanto 78,3% rejeitaram a iniciativa do imposto sobre heranças. A participação eleitoral no domingo foi de 43%. Todos os cantões votaram em peso contra as duas iniciativas.

A proposta de um sistema de serviço cívico obrigatório a ser cumprido por todos os cidadãos sofreu uma derrota particularmente contundente. Há apenas seis semanas, cerca de 48% dos entrevistados pelo instituto de pesquisa gfs.bern afirmaram que apoiariam a proposta. Esse número caiu para 32% dez dias antes da votação do domingo.

“A ideia de dever cívico não morreu”

“Nunca acaba – a batalha continua”, disse Noémie Roten, membro do comitê da iniciativa do dever cívico, à televisão pública suíça RTS. “Estamos orgulhosos de ter trazido temas importantes” para o debate nacional, acrescentou ela, citando temas como igualdade de gênero, responsabilidade cívica e segurança nacional levantados pela proposta.

A iniciativa “Por uma Suíça engajada” pedia uma reforma do sistema atual de serviço obrigatório, que se limita aos homens que servem no exército, na defesa civil ou no serviço civil. A iniciativa queria estender esse sistema às mulheres, que atualmente podem se alistar voluntariamente, e incluir uma gama mais ampla de tarefas que beneficiam a sociedade, como proteger o meio ambiente e ajudar pessoas vulneráveis. O serviço cívico seria voluntário para os cidadãos suíços que vivem no exterior, como é o caso atualmente do serviço militar.

Roten disse que a ideia do dever cívico para todos pode estar apenas à frente de seu tempo.

“Grandes projetos sociais muitas vezes precisam de várias tentativas nas urnas”, disse ela, citando o direito das mulheres ao voto na Suíça como exemplo. “Por isso, a ideia do dever cívico não está morta.”

O apoio à proposta claramente diminuiu nas últimas semanas da campanha, disse Lukas Golder, da gfs.bern. Alguns membros do Partido Verde Liberal, de centro, e dos Liberais Radicais, de centro-direita, inicialmente apoiaram a iniciativa, “mas com o tempo, as fraquezas se tornaram cada vez mais evidentes” e esse apoio desmoronou, disse Golder à televisão pública suíça SRF.

Os defensores da iniciativa alegaram que o conceito promoveria a igualdade de gênero, juntamente com a coesão social e o engajamento cívico. Mas o argumento da igualdade acabou não convencendo os eleitores, que também foram influenciados por preocupações com os custos administrativos relacionados.

“Custo enorme para nada”

“Não foi medo do novo – teria sido um custo enorme para nada”, disse a senadora Andrea Gmür, do Partido do Centro, à SRF. Gmür argumentou que a iniciativa não representaria um avanço em termos de igualdade, já que as mulheres já assumem grande parte do trabalho de cuidados na sociedade. “Esse dever cívico só teria levantado mais questões do que respondido”, disse.

Para as mulheres na Suíça, o serviço militar é atualmente voluntário; as autoridades estão empenhadas em aumentar o número de mulheres. Keystone / Gaetan Bally

O Grupo por uma Suíça sem Exército também acolheu o resultado e afirmou que continuará sua luta contra as tentativas do exército de aumentar seu efetivo. Os defensores da iniciativa alegaram que o serviço cívico garantiria forças suficientes para a defesa civil e o exército, que prevê uma escassez de pessoal treinado até 2029.

Apesar do resultado, o comitê da iniciativa planeja seguir em frente com seu recurso contra os documentos oficiais de votação que o governo suíço enviou aos eleitores. O comitê havia solicitado correções nas informações sobre a iniciativa do serviço cívico. “Em nossa opinião”, disse Roten, “os cidadãos deste país não tiveram informações objetivas, completas, transparentes e proporcionais que lhes permitissem formar uma opinião imparcial”.

Imposto sobre heranças: a esquerda contra todos

Para os defensores de uma proposta de imposto nacional sobre grandes heranças, a derrota também foi mais pesada do que o esperado: a rejeição por 78,3% dos eleitores é mais acentuada do que as pesquisas de opinião previam e também superior aos 71% que disseram não a uma iniciativa semelhante há dez anos. Como aconteceu há uma década, nenhum cantão aceitou a proposta no domingo.

A ideia, de uma taxa de 50% sobre heranças acima de CHF 50 milhões (US$ 61,8 milhões) isentos de impostos, foi apresentada pelo partido Jovens Socialistas (JUSO), que visava tanto a crescente desigualdade de renda quanto o papel dos super-ricos na contribuição para as mudanças climáticas. Se a iniciativa tivesse sido aprovada, a receita do imposto teria sido destinada a projetos climáticos.

No entanto, o projeto da esquerda enfrentou forte oposição do governo, da maioria dos partidos políticos e de uma campanha bem financiada que alertou para um êxodo de contribuintes ricos e problemas para as empresas familiares em obter o capital necessário para pagar o imposto.

Preocupações econômicas

Benjamin Mühlemann, co-líder dos Liberais Radicais, afirmou no domingo que a campanha mostrou aos eleitores que a iniciativa significaria uma “destruição da nossa economia e prosperidade”, além de uma perda generalizada de empregos.

Entretanto, mesmo que a desigualdade de riqueza tenha aumentado na Suíça, a prosperidade geral tem crescido para todos os grupos de renda no país, disse Mühlemann à SRF.

Monika Rühl, da federação empresarial economiesuisse, acrescentou que o resultado foi um sinal a favor das “empresas familiares fortes” e que, após uma iniciativa semelhante fracassada em 2015, agora deve ficar claro que “os eleitores suíços não querem um imposto sobre heranças em nível nacional”.

>> Como as atuais alíquotas de imposto sobre herança da Suíça – cobradas em nível cantonal e local – se comparam internacionalmente:

“Boas ideias levam tempo”

Por sua vez, os defensores da iniciativa admitiram que o resultado não foi uma surpresa. Em comunicado divulgado no domingo, a JUSO afirmou que a campanha da oposição, com um orçamento elevado, utilizou táticas de “difamação” para desviar a atenção do conteúdo da proposta, incluindo a questão climática. A presidente da JUSO, Mirjam Hostetmann, criticou anteriormente as aparições na mídia de indivíduos ricos, ameaçando mudar-se para o exterior para evitar o imposto, como “uma campanha de medo”.

Cédric Wermuth, copresidente dos social-democratas, disse à SRF que “boas ideias levam tempo” e que o combate à desigualdade continua sendo um tema preocupante para a população em meio ao aumento dos custos de itens como seguro saúde. Essa maneira específica de lidar com a questão não foi popular, mas “vamos encontrar uma melhor”, disse ele.

De fato, a votação de domingo não foi a primeira vez nos últimos anos que os eleitores suíços se pronunciaram sobre a tributação dos ricos. Uma iniciativa de 2021 para tributar ganhos de capital e uma tentativa anterior em 2015 de introduzir um imposto nacional sobre heranças também fracassaram – mais uma vez, em grande parte devido aos temores de perda de empregos e perturbações nos negócios.

Edição: Reto Gysi von Wartburg/fh

Adaptação: Fernando Hirschy

Como traduzimos com IA Utilizamos ferramentas de tradução automática, como DeepL e Google Translate, para alguns conteúdos. Cada artigo traduzido é cuidadosamente revisado por editores para garantir a precisão. O uso de ferramentas de tradução nos dá tempo para escrever artigos mais aprofundados. Saiba mais aqui sobre como trabalhamos com IA.

