Dinheiro parado só interessa a banqueiros e especuladores, diz Lula

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, ao fazer uma defesa veemente da distribuição de renda, que “dinheiro parado” só interessa a banqueiros e especuladores.

“O milagre nosso é distribuir e fazer o dinheiro circular. Dinheiro parado só interessa a banqueiro. Dinheiro parado só interessa a especulador. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo”, disse o presidente em cerimônia de entrega de complexo viário no Rio Grande do Sul.

“O problema do Brasil não é o povo pobre e trabalhador. O problema do Brasil são os ricos. Porque o pobre, se ele estiver consumindo, a economia vai para frente e todo mundo vai viver bem nesse país”, acrescentou.