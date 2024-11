Diretor-geral da OMS teve alta de hospital do Rio nesta quinta, diz boletim médico

SÃO PAULO (Reuters) – O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recebeu alta do Hospital Samaritano, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira depois de ser internado na tarde da véspera e passar a noite hospitalizado, disse o hospital em boletim médico.

De acordo com o boletim, o diretor-geral da OMS deu entrada no hospital para “avaliação médica”.

“O paciente passou a noite em observação, realizou todos os exames necessários, que constataram indicadores clínicos sem indícios de gravidade e recebeu alta hospitalar essa manhã”, afirma o boletim.

Mais cedo, o jornal O Globo afirmou que Tedros buscou o hospital “com sintomas de labirintite e crise hipertensiva”, após inicialmente sentir-se mal durante a reunião de cúpula do G20 na segunda-feira.

Ainda de acordo com o jornal, o diretor-geral da OMS foi examinado por médicos que estavam de plantão no G20 ainda na segunda-feira e recebeu medicamentos para pressão alta, sendo liberado uma que vez que o quadro foi estabilizado.

A cúpula do G20 terminou nesta semana no Rio de Janeiro com pedidos de cooperação nas áreas de mudanças climáticas, redução da fome e da pobreza e política tributária.

(Reportagem de Luana Maria Benedito)