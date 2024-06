DIs, real e Ibovespa têm reação positiva após Copom unânime

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – A manutenção da taxa básica Selic em 10,50% ao ano, em decisão unânime do Copom na noite de quarta-feira, abriu espaço para uma melhora dos ativos brasileiros nesta quinta-feira, em especial entre os DIs (Depósitos Interfinanceiros) e o Ibovespa, enquanto o real apresenta ganhos limitados pelo cenário mais adverso no exterior e pelas preocupações com a área fiscal.

Às 11h38, a taxa do DI para janeiro de 2026 — um dos mais líquidos — cedia 19 pontos-base ante o ajuste anterior, para 11,16%, com investidores retirando prêmios da curva a termo após todos os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central votarem pelo fim do ciclo de cortes da Selic, como demandava o mercado.

O dólar à vista chegou a ceder perto de 1% logo após a abertura, com investidores reduzindo posições compradas na moeda norte-americana na esteira do Copom. No entanto, o fato de o dólar estar em alta firme no exterior reduziu o ímpeto de baixa na divisa no Brasil. Às 11h38, o dólar à vista cedia apenas 0,37%, aos 5,4204 reais.

Dois profissionais ouvidos pela Reuters ponderaram que, além do exterior, as preocupações persistentes com a capacidade de o governo equilibrar as contas públicas também limitavam o espaço para quedas maiores do dólar ante o real.

“O dólar continuou hoje (quinta-feira) o movimento de ontem, quando já havia desacelerado no fim do dia, antes mesmo da decisão do Copom. Agora ele está tentando acompanhar o exterior, onde as cotações sobem”, comentou Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora. “Internamente, ainda temos o problema fiscal.”

O Ibovespa apresentava um ganho firme nesta manhã, próximo de 1%, favorecido ainda pelo forte avanço das ações da Petrobras. O índice de Small Caps, geralmente mais sensível às decisões do Copom, subia 1,30%, com profissionais citando o alívio trazido pela decisão unânime do colegiado.